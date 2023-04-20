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Будет ли "Жириновский" летать в Архангельск?

РИА «Новости» сообщают: Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 2 самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем они перейдут в "Аэрофлот".

Один из лайнеров получит имя основателя ЛДПР легендарного Владимира Вольфовича Жириновского. Ранее с таким предложением к главе «Аэрофлота» обратился депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Как видим, оно нашло отклик.

Напомним, компания «Аэрофлот» открыла продажу билетов в Аэропорту «Архангельск» с декабря текущего года. Обновленная взлетно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда любых размеров.

Так что, кто знает…

 

16 июнь 15:09 | : Будни

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