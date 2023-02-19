Не попить пивка. Администрация Архангельска сделала «сухим» конец июня

В соответствии с постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 28 декабря 2022 года № 2316 о торжественных мероприятиях по вручению выпускникам 9, 11 классов аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании, определены даты проведения торжественных мероприятий: 23, 24, 29, 30 июня 2023 года.

Обращаем внимание руководителей предприятий и организаций торговли, что согласно постановлению Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 № 222-пп "Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области" в эти дни установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории города.

23, 24, 29 и 30 июня необходимо ограничить продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.