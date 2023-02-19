Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не попить пивка. Администрация Архангельска сделала «сухим» конец июня

В соответствии с постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 28 декабря 2022 года № 2316 о торжественных мероприятиях по вручению выпускникам 9, 11 классов аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании, определены даты проведения торжественных мероприятий: 23, 24, 29, 30 июня 2023 года.

 Обращаем внимание руководителей предприятий и организаций торговли, что согласно постановлению Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 № 222-пп "Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области" в эти дни установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории города.

23, 24, 29 и 30 июня необходимо ограничить продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.

 

02 июнь 14:01 | : Будни

Главные новости


Марина Донская: «Я считаю, что моего сына убили»
"Лучшая закуска - селедка". Кухня Антона Чехова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (30)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20