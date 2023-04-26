Архангельск зеленеет трудами его жителей

В Архангельске начался весенний этап озеленения. Первыми с инициативой украсить город деревьями в администрацию обратилась сеть салонов оптики «Здоровье и милосердие». Коллектив этого предприятия вместе с сотрудниками администрации округа Майская горка высадил 50 саженцев в Майском парке – у детской игровой площадки.

К жителям столицы Поморья обратился градоначальник Дмитрий Морев:



- От имени архангелогородцев благодарю компанию «Здоровье и милосердие»: теперь в любимом многими парке стало больше на 15 берез, 15 рябин и 20 клёнов.



Призываю всех, кто неравнодушен к красоте нашего города, присоединяться к важному делу по формированию зеленого каркаса. Мы готовы оказать помощь с выбором территории, предоставлением инвентаря, консультацией специалиста отдела благоустройства.



В этом году в рамках городской программы мы вновь будем высаживать деревья на прогулочных территориях, у школ и детских садов. А вместе с предприятиями и организациями города сможем сделать больше!



