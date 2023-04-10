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Митрополит Корнилий рассказал пастве о самаритянах

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 мая совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. Богослужение прошло в канун недели о самаряныне.

    Архипастырю сослужило духовенство епархии, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

    В предстоящее воскресенье Церковь вспоминает встречу Христа с женщиной из области Самария. Жители этой территории — самаряне (самаритяне) — были родственны евреям и тоже поклонялись истинному Богу. Однако из всех книг Библии они считали священной только Тору (Пятикнижие: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие), а их святилище находилось не в Иерусалиме, а на горе Гаризим в Самарии, где в древности пророк Моисей воздвиг жертвенник Богу из необработанных камней. На северо-западной стороне горы Гаризим и поныне находится колодец, из которого брал воду праотец Иаков. В настоящее время он располагается в крипте под алтарем храма мученицы Фотинии Самарянки.

    По дороге из Иудеи в Галилею Христос с учениками проходил через Самарию. Ученики пошли купить пищи в город, а Спаситель остался отдохнуть у колодца Иакова. В это время к колодцу за водой пришла местная жительница. У Христа не было кувшина, а Он хотел пить и попросил женщину дать Ему воды. Однако она не дала Ему воды и укорила, что Он не соблюдает иудейский закон: евреям было запрещено есть и пить вместе с самарянами, потому что самаряне считались нечистыми, почти язычниками. Христос сказал, что у Него есть вода, испив которой человек никогда больше не почувствует жажды. Спаситель говорил в переносном смысле, имея в виду истинное учение и благодать Духа Святого, а самарянка поняла его буквально. Она попросила дать ей этой воды, а Спаситель сказал: «Позови своего мужа и приходи вместе с ним». Она ответила: «У меня нет мужа».

    Тогда Христос рассказал ей историю всей ее жизни: что она до того была замужем пять раз, а теперь жила с мужчиной вне брака. Услышав это, самарянка решила, что перед ней пророк. И спросила, кто правильнее почитает Бога — иудеи в Иерусалиме или самаряне на горе Гаризим. Спаситель ответил: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина ответила, что ждет Спасителя, который возвестит всю правду. И Христос сказал: «Это Я».

    Женщина сразу же, без сомнения поверила Ему и, забыв взять свой кувшин, побежала в город рассказать людям, что явился Мессия. Услышав ее слова, многие жители города пришли слушать Иисуса, уверовали и приняли Крещение. 

(по материалам Архангельской епархии)

15 май 09:09 | : Будни / Верую

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