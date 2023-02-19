Митрополит Корнилий поведал о мытарях и фарисеях

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 февраля, в канун недели о мытаре и фарисее, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор.

Неделя (то есть воскресение) о мытаре и фарисее начинает время подготовки к Великому посту. Это первое из четырех воскресений этого периода. За Божественной литургией читается фрагмент из Евангелия — рассказанная Христом притча о двух верующих, пришедших в храм. Один из них — фарисей, представитель крупнейшего в те времена иудейского религиозного движения, соблюдавший все религиозные правила и уверенный в своей непогрешимости. Его молитва звучала так: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как всякие грешники». Второй — мытарь, сборщик налогов на службе у оккупантов-римлян, презираемый в обществе, — от всего сердца просил к себе у Господа милости. Эту его покаянную молитву: «Боже, милостив буди мне грешному» — повторяют теперь христиане ежедневно. Ни один человек не может прожить без грехов, но не все готовы увидеть свои ошибки и страсти — притча о мытаре и фарисее призывает нас не быть горделивыми «праведниками», а встать рядом с кающимися грешниками.

Неделя о мытаре и фарисее — это сплошная седмица, то есть пост в среду и пятницу отменяется. Но в то же время Церковь призывает верующих и в этот период помнить о покаянии, и в период Великого поста постараться посмотреть на себя, на свои поступки и мысли честно, заглянуть глубоко в свою душу, а не ограничиваться и уж тем более не гордиться своим следованием правилам и предписаниям.

(по материалам Архангельской епархии)