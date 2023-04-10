Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Добро пожаловать! В Архангельск вернулся вытрезвитель

О необходимости возвращения практики подобных оздоровительно-правовых учреждений давно говорили на разных уровнях власти. Цели самые гуманные – не дать перебравшему человеку замерзнуть на улице и стать жертвой грабителей.

И вот свершилось. 12 мая в столице региона начало свою работу специализированное отделение помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (официальная формулировка). Располагается на первом этаже Центра адаптации лиц без определенного места жительства. Адрес не указываем, если что, вас доставят по назначению.

Соцучреждение рассчитано на 8 посадочных мест (коек) – 5 мужских, 3 женских, расположенных в двух отдельных помещениях. Есть кабинет для медицинского осмотра (определения степени опьянения доставленного) и комната отдыха персонала. Также оборудованы санузлы и душевые. Предполагается, что вещи клиентов вытрезвителя будут храниться в специальных ячейках. Плюс круглосуточное видеонаблюдение.

Возвращение к пройденному оценил региональный министр труда и занятости Игорь Скубенко:

- Необходимость в таком отделении назрела уже давно. Основная его функция – социальная: сохранение жизни и здоровья людей. Жизненные ситуации бывают разные, а своевременно оказанная помощь позволит избежать тяжких последствий.

Немаловажная деталь – современный российский вытрезвитель выпал из сферы деятельности МВД, людьми в состоянии тяжелого опьянения будут заниматься исключительно медработники. Услуги оказываются бесплатно. О штрафах и сообщения на работу (советская практика) ничего не говорится.

14 май 09:56 | : Будни

Главные новости


«Идем дальше». Дмитрий Морев вышел на «экватор»
Собака в законе. Разбираем инициативу депутата Спиридонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (145)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20