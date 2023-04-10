Добро пожаловать! В Архангельск вернулся вытрезвитель

О необходимости возвращения практики подобных оздоровительно-правовых учреждений давно говорили на разных уровнях власти. Цели самые гуманные – не дать перебравшему человеку замерзнуть на улице и стать жертвой грабителей.

И вот свершилось. 12 мая в столице региона начало свою работу специализированное отделение помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (официальная формулировка). Располагается на первом этаже Центра адаптации лиц без определенного места жительства. Адрес не указываем, если что, вас доставят по назначению.

Соцучреждение рассчитано на 8 посадочных мест (коек) – 5 мужских, 3 женских, расположенных в двух отдельных помещениях. Есть кабинет для медицинского осмотра (определения степени опьянения доставленного) и комната отдыха персонала. Также оборудованы санузлы и душевые. Предполагается, что вещи клиентов вытрезвителя будут храниться в специальных ячейках. Плюс круглосуточное видеонаблюдение.

Возвращение к пройденному оценил региональный министр труда и занятости Игорь Скубенко:

- Необходимость в таком отделении назрела уже давно. Основная его функция – социальная: сохранение жизни и здоровья людей. Жизненные ситуации бывают разные, а своевременно оказанная помощь позволит избежать тяжких последствий.

Немаловажная деталь – современный российский вытрезвитель выпал из сферы деятельности МВД, людьми в состоянии тяжелого опьянения будут заниматься исключительно медработники. Услуги оказываются бесплатно. О штрафах и сообщения на работу (советская практика) ничего не говорится.