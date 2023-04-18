Умой ноги мужу своему. Литургия митрополита Корнилия в Чистый четверг

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 апреля, в Великий четверг Страстной седмицы, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужило городское духовенство, пел мужской состав архиерейского хора под управлением Андрея Кузива.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими…» — с такими словами в сей день мы с вами обращаемся к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Сегодня Великий четверток, который приравнивается к двунадесятым праздникам, ибо в этот день Церковь воспоминает, как в Сионской горнице Господь наш Иисус Христос раз и навсегда установил таинство Евхаристии, совершил первую Божественную литургию и причастил святых Своих учеников и апостолов. Более двух тысяч лет каждый день совершается таинство Евхаристии, и верующие православные христиане причащаются Святых Христовых Таин во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Сегодня как никогда актуальны слова святителя Иоанна Златоуста о том, что Святые Тайны – это трапеза орлов, а не галок. Каждый православный христианин должен быть орлом, который воспаряет над всем земным, вверяет ум свой Горнему и имеет сердце, обращенное ко Господу Богу.

Сегодня Господь заключил с человечеством новый завет. Мы знаем о том, что в ветхозаветные времена Бог заключил завет с пророком Моисеем, то есть с Древним Израилем, на горе Хорив. Бог заключил завет с человеком при Патриархе Ное, и этот завет мы всегда видим, когда после сильного дождя появляется радуга, ибо Господь обещал, что не будет больше потопа во истребление всего человечества. Бог заключил завет с Авраамом, и иудеи и арабы до сих пор придерживаются этого завета, совершая обрезание. Наконец, Бог заключил завет с нашим праотцом Адамом еще в раю. Прообразы таинства Евхаристии, Святых Христовых Таин Тела и Крови Христовых, мы также видим в Ветхом Завете. Когда Патриарх Авраам победил князей Содомских и возвращался, ему навстречу вышел таинственный ветхозаветный царь Мелхисидек, прообраз Самого Христа, царь и священник, и вынес в благословение ему хлеб и вино. Прообраз Евхаристии мы видим и в том, что когда пророк Божий Илия был в пустыне, ангел Божий разбудил его, дал ему пищу и питие, он вкушал, затем долгие сорок дней без пищи и отдыха шел на гору Хорив для того, чтобы там беседовать с Господом Богом. Мы видим, как иудеи шли в Землю Обетованную, и когда в пустыне не было, что вкушать, они однажды утром вышли из своих шатров и увидели манну небесную. Они спрашивали друг друга, что это, и в переводе на их язык это означает хлеб небесный, который питал их. Сегодня мы питаем свою душу, причащаясь Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых Таин во исцеление души и тела и в жизнь вечную. В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Многие иудеи не понимали этого и оставляли Его. Однажды Он обратился к Своим ученикам и апостолом и стал спрашивать, не хотели ли они уйти. Апостол Петр, который выражал волю всех апостолов по своему старшинству, сказал: «Куда нам идти, Господи, ты имеешь глаголы жизни вечной». Они понимали, что Господь говорит о великом таинстве, и всегда пребывали с Господом.

Сегодня за богослужением мы слышали евангельское повествование о том, что Господь в Сионской горнице причастил святых Своих учеников и апостолов. «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем», — сказал Спаситель, и все мы сегодня, в день воспоминания Тайной вечери, являемся причастниками жизни вечной. В сей день в евангельском чтении повествуется о том, как Господь наш Иисус Христос омыл ноги Своим ученикам и апостолам. Царь Вселенной, творец всего мира сегодня смиряется, обвязывает себя полотенцем, наливает воду в сосуд и умывает ноги простым рыбакам. Апостолы возмутились, и апостол Петр, обращаясь ко Христу сказал: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Не умоешь ног моих вовек». Господь ответил ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною», на что Петр сказал Спасителю: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову». Где мы в современном мире найдем такое, чтобы какой-либо начальник или учитель умыл ноги своим соработникам или ученикам? А во Христе это возможно. Христианин — не тот человек, который надевая обувь, предлагает ближнему зашнуровать ее. Это не христианин. Верующий во Христа склоняется и завязывает сапоги ближнему своему, проявляя смирение, которому научил нас Господь наш Иисус Христос.

Некая супружеская пара, молодые муж с женой, не имели мира между собой. Однажды они пришли к убеленному сединами священнику и рассказали о своих постоянных распрях. Жена укоряла мужа за то, что он поздно приходит с работы и не уделяет ей внимания, муж упрекал супругу за то, что она плохо готовит еду и не поддерживает порядок в доме. Словом, не было мира в этой семье. Когда священник выслушал их, обратился к супруге и сказал: «Идите домой и ты, жена, умой ноги своему мужу». Женщина возмутилась, но в глубоком раздумье они пошли в свой дом. Жена всё же смирилась и омыла ноги своему мужу, и во время омовения ее озарило глубокое смирение, она стала просить прощения у супруга, и его тотчас коснулось такое же смирение, и он со слезами стал просить у жены прощения. Вот, чем для нас является смирение, о котором слышим сегодня в Евангелии, когда Господь наш Иисус Христос, Царь славы, смирился до того, чтобы умыть ноги простым рыбакам, Своим ученикам и апостолам. Будем, возлюбленные во Христе братья и сестры, слагать в свои сердца всё то, о чем учит нас Господь в Евангелии, и слышать слова, которые во дни Страстной седмицы произносит за богослужениями Святая Церковь: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Во дни сей седмицы мы слышим о предательстве Господа учеником Его Иудой, мы видим страшную неправду по отношению к Спасителю нашему и слышим о суде неправедном, клевете, несении Креста и Распятии, и сегодня, наверное, самый утешительный день во всей Страстной седмице. Проникнемся слышанным сегодня евангельским чтением и тем, что мы стали причастниками Животворящих Христовых Таин. Сохраним Бога в своем сердце и будем неразлучно пребывать с Господом нашим Иисусом Христом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)