Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Умой ноги мужу своему. Литургия митрополита Корнилия в Чистый четверг

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 апреля, в Великий четверг Страстной седмицы, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужило городское духовенство, пел мужской состав архиерейского хора под управлением Андрея Кузива.

    После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими…» — с такими словами в сей день мы с вами обращаемся к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Сегодня Великий четверток, который приравнивается к двунадесятым праздникам, ибо в этот день Церковь воспоминает, как в Сионской горнице Господь наш Иисус Христос раз и навсегда установил таинство Евхаристии, совершил первую Божественную литургию и причастил святых Своих учеников и апостолов. Более двух тысяч лет каждый день совершается таинство Евхаристии, и верующие православные христиане причащаются Святых Христовых Таин во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Сегодня как никогда актуальны слова святителя Иоанна Златоуста о том, что Святые Тайны – это трапеза орлов, а не галок. Каждый православный христианин должен быть орлом, который воспаряет над всем земным, вверяет ум свой Горнему и имеет сердце, обращенное ко Господу Богу.

    Сегодня Господь заключил с человечеством новый завет. Мы знаем о том, что в ветхозаветные времена Бог заключил завет с пророком Моисеем, то есть с Древним Израилем, на горе Хорив. Бог заключил завет с человеком при Патриархе Ное, и этот завет мы всегда видим, когда после сильного дождя появляется радуга, ибо Господь обещал, что не будет больше потопа во истребление всего человечества. Бог заключил завет с Авраамом, и иудеи и арабы до сих пор придерживаются этого завета, совершая обрезание. Наконец, Бог заключил завет с нашим праотцом Адамом еще в раю. Прообразы таинства Евхаристии, Святых Христовых Таин Тела и Крови Христовых, мы также видим в Ветхом Завете. Когда Патриарх Авраам победил князей Содомских и возвращался, ему навстречу вышел таинственный ветхозаветный царь Мелхисидек, прообраз Самого Христа, царь и священник, и вынес в благословение ему хлеб и вино. Прообраз Евхаристии мы видим и в том, что когда пророк Божий Илия был в пустыне, ангел Божий разбудил его, дал ему пищу и питие, он вкушал, затем долгие сорок дней без пищи и отдыха шел на гору Хорив для того, чтобы там беседовать с Господом Богом. Мы видим, как иудеи шли в Землю Обетованную, и когда в пустыне не было, что вкушать, они однажды утром вышли из своих шатров и увидели манну небесную. Они спрашивали друг друга, что это, и в переводе на их язык это означает хлеб небесный, который питал их. Сегодня мы питаем свою душу, причащаясь Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых Таин во исцеление души и тела и в жизнь вечную. В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Многие иудеи не понимали этого и оставляли Его. Однажды Он обратился к Своим ученикам и апостолом и стал спрашивать, не хотели ли они уйти. Апостол Петр, который выражал волю всех апостолов по своему старшинству, сказал: «Куда нам идти, Господи, ты имеешь глаголы жизни вечной». Они понимали, что Господь говорит о великом таинстве, и всегда пребывали с Господом.

    Сегодня за богослужением мы слышали евангельское повествование о том, что Господь в Сионской горнице причастил святых Своих учеников и апостолов. «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем», — сказал Спаситель, и все мы сегодня, в день воспоминания Тайной вечери, являемся причастниками жизни вечной. В сей день в евангельском чтении повествуется о том, как Господь наш Иисус Христос омыл ноги Своим ученикам и апостолам. Царь Вселенной, творец всего мира сегодня смиряется, обвязывает себя полотенцем, наливает воду в сосуд и умывает ноги простым рыбакам. Апостолы возмутились, и апостол Петр, обращаясь ко Христу сказал: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Не умоешь ног моих вовек». Господь ответил ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною», на что Петр сказал Спасителю: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову». Где мы в современном мире найдем такое, чтобы какой-либо начальник или учитель умыл ноги своим соработникам или ученикам? А во Христе это возможно. Христианин — не тот человек, который надевая обувь, предлагает ближнему зашнуровать ее. Это не христианин. Верующий во Христа склоняется и завязывает сапоги ближнему своему, проявляя смирение, которому научил нас Господь наш Иисус Христос.

    Некая супружеская пара, молодые муж с женой, не имели мира между собой. Однажды они пришли к убеленному сединами священнику и рассказали о своих постоянных распрях. Жена укоряла мужа за то, что он поздно приходит с работы и не уделяет ей внимания, муж упрекал супругу за то, что она плохо готовит еду и не поддерживает порядок в доме. Словом, не было мира в этой семье. Когда священник выслушал их, обратился к супруге и сказал: «Идите домой и ты, жена, умой ноги своему мужу». Женщина возмутилась, но в глубоком раздумье они пошли в свой дом. Жена всё же смирилась и омыла ноги своему мужу, и во время омовения ее озарило глубокое смирение, она стала просить прощения у супруга, и его тотчас коснулось такое же смирение, и он со слезами стал просить у жены прощения. Вот, чем для нас является смирение, о котором слышим сегодня в Евангелии, когда Господь наш Иисус Христос, Царь славы, смирился до того, чтобы умыть ноги простым рыбакам, Своим ученикам и апостолам. Будем, возлюбленные во Христе братья и сестры, слагать в свои сердца всё то, о чем учит нас Господь в Евангелии, и слышать слова, которые во дни Страстной седмицы произносит за богослужениями Святая Церковь: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Во дни сей седмицы мы слышим о предательстве Господа учеником Его Иудой, мы видим страшную неправду по отношению к Спасителю нашему и слышим о суде неправедном, клевете, несении Креста и Распятии, и сегодня, наверное, самый утешительный день во всей Страстной седмице. Проникнемся слышанным сегодня евангельским чтением и тем, что мы стали причастниками Животворящих Христовых Таин. Сохраним Бога в своем сердце и будем неразлучно пребывать с Господом нашим Иисусом Христом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь! 

(по материалам Архангельской епархии)

14 апрель 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска
Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (166)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20