Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской епархии обсудили сотрудничество с НКО

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 апреля принял участие в круглом столе «Государственная поддержка и механизмы развития социального партнерства НКО». Участниками события стали секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов, председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк, священнослужители епархии и представители некоммерческих организаций региона.

     Ниже приводим полный текст приветствия митрополита Корнилия.

     Сердечно приветствую всех вас, уважаемые участники семинара.

     Сегодняшняя встреча посвящена вопросам развития деятельности некоммерческих организаций, занимающихся работой в различных сферах и ориентированных, в конечном счете, на то, чтобы сделать жизнь людей лучше.

     В современных условиях некоммерческие организации пользуются широкой поддержкой государства, и это служит развитию нашего общества, позволяет более гибко реагировать на постоянно изменяющиеся условия жизни, более оперативно отвечать на вызовы, с которыми приходится сталкиваться жителям нашей страны. Как недавно отметил президент России Владимир Владимирович Путин, деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для нашей страны — НКО часто оказываются особенно эффективными, так как они работают не за деньги, а прежде всего по зову сердца.

     Именно поэтому представляется важным сегодня обсудить возможные пути развития соработничества представителей НКО с людьми, полагающими труды на ниве церковного служения обществу. Церковь в данном контексте вполне уместно рассматривать как часть гражданского общества, помогающего государству в улучшении жизни россиян. Достаточно обратиться, например, к Концепции Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. В этом документе, который утвердил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится: «Задача церковной социальной работы — не дублировать систему государственных социальных учреждений, а помочь государству преобразовать эту систему, внести в общество дух любви, деятельной веры, жертвенного служения ближним, предложить новые технологии, новые формы работы. От Церкви должна исходить инициатива деятельной помощи, цель которой — вернуть человека в общество, дать радость жизни».

     Святая Христова Церковь в лице архипастырей, пастырей и мирян во все времена была со своим Отечеством, с людьми, всегда помогала обществу. «Если говорить про Русскую Православную Церковь, то фактически каждый приход является социально ориентированным НКО, — отмечает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. — Религиозные организации — это большая, важная и значимая часть социально ориентированных некоммерческих организаций».

     Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно обратиться к недавним событиям времен пандемии коронавирусной инфекции, когда Церковь откликнулась на беду, пришедшую во многие дома. Силами приходов организовывалась работа волонтеров, добровольцы собирали и разносили продукты по квартирам, помогали тем, кто нуждался, многоразличными способами. Сейчас, когда наша страна продолжает развиваться в непростых условиях специальной военной операции, Церковь также не остается в стороне и оказывает помощь нуждающимся гражданским людям и воинам. При этом не прекращаются другие церковные проекты в сферах социального служения, культуры, образования, развития туризма и паломничества, сохранения культурного и духовного наследия. Безусловно, церковным работникам и представителям некоммерческих организаций есть, что обсудить вместе, очевидны перспективы совместной работы и взаимной поддержки. Дай Бог, чтобы сегодняшняя встреча прошла в теплой атмосфере и послужила основанием для дальнейшего плодотворного соработничества.

     Всех вас благодарю за внимание и призываю Божие благословение на совместные добрые труды! 

04 апрель 09:11 | : Будни / Верую

Главные новости


Песни без слов. Максим Мрвица
Архангельский комик-дуэт «Чи + Че» отменяет летние выступления в Доминикане

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (29)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20