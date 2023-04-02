В Архангельской епархии обсудили сотрудничество с НКО

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 апреля принял участие в круглом столе «Государственная поддержка и механизмы развития социального партнерства НКО». Участниками события стали секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов, председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк, священнослужители епархии и представители некоммерческих организаций региона.

Ниже приводим полный текст приветствия митрополита Корнилия.

Сердечно приветствую всех вас, уважаемые участники семинара.

Сегодняшняя встреча посвящена вопросам развития деятельности некоммерческих организаций, занимающихся работой в различных сферах и ориентированных, в конечном счете, на то, чтобы сделать жизнь людей лучше.

В современных условиях некоммерческие организации пользуются широкой поддержкой государства, и это служит развитию нашего общества, позволяет более гибко реагировать на постоянно изменяющиеся условия жизни, более оперативно отвечать на вызовы, с которыми приходится сталкиваться жителям нашей страны. Как недавно отметил президент России Владимир Владимирович Путин, деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для нашей страны — НКО часто оказываются особенно эффективными, так как они работают не за деньги, а прежде всего по зову сердца.

Именно поэтому представляется важным сегодня обсудить возможные пути развития соработничества представителей НКО с людьми, полагающими труды на ниве церковного служения обществу. Церковь в данном контексте вполне уместно рассматривать как часть гражданского общества, помогающего государству в улучшении жизни россиян. Достаточно обратиться, например, к Концепции Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. В этом документе, который утвердил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится: «Задача церковной социальной работы — не дублировать систему государственных социальных учреждений, а помочь государству преобразовать эту систему, внести в общество дух любви, деятельной веры, жертвенного служения ближним, предложить новые технологии, новые формы работы. От Церкви должна исходить инициатива деятельной помощи, цель которой — вернуть человека в общество, дать радость жизни».

Святая Христова Церковь в лице архипастырей, пастырей и мирян во все времена была со своим Отечеством, с людьми, всегда помогала обществу. «Если говорить про Русскую Православную Церковь, то фактически каждый приход является социально ориентированным НКО, — отмечает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. — Религиозные организации — это большая, важная и значимая часть социально ориентированных некоммерческих организаций».

Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно обратиться к недавним событиям времен пандемии коронавирусной инфекции, когда Церковь откликнулась на беду, пришедшую во многие дома. Силами приходов организовывалась работа волонтеров, добровольцы собирали и разносили продукты по квартирам, помогали тем, кто нуждался, многоразличными способами. Сейчас, когда наша страна продолжает развиваться в непростых условиях специальной военной операции, Церковь также не остается в стороне и оказывает помощь нуждающимся гражданским людям и воинам. При этом не прекращаются другие церковные проекты в сферах социального служения, культуры, образования, развития туризма и паломничества, сохранения культурного и духовного наследия. Безусловно, церковным работникам и представителям некоммерческих организаций есть, что обсудить вместе, очевидны перспективы совместной работы и взаимной поддержки. Дай Бог, чтобы сегодняшняя встреча прошла в теплой атмосфере и послужила основанием для дальнейшего плодотворного соработничества.

Всех вас благодарю за внимание и призываю Божие благословение на совместные добрые труды!