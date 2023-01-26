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Работникам "Звездочки" вручили государственные награды

Указом Президента Российской Федерации за многолетний профессиональный труд, весомый личный вклад в создание новой специальной техники работники АО «Центр судоремонта «Звёздочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ удостоены государственных наград.

Валерий Рюмин, рубщик судовой, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Игорь Чалышев, первый заместитель директора ЦПС, удостоен почётного звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

Торжественная церемония состоялась в Доме корабела. Награды работникам Центра пропульсивных систем «Звёздочки», а также их коллегам - корабелам АО «ПО «Севмаш» и АО «СПО «Арктика»  вручил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.


20 февраль 13:56 | : Будни

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