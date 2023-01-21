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Каждый третий помор считает, что он выгорел на работе

По данным исследования hh.ru каждый третий опрошенный в СЗФО наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания – об этом заявили 32% респондентов в начале этого года. 

 По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей в СЗФО выросло на 5% и держится на стабильно высоком уровне. Кроме того, ещё 36% в СЗФО испытывают на работе хроническую усталость. Получается, что в сумме лишь 32% работников на Северо-Западе России на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе. 

 Чаще всего о выгорании заявляют, как и в прошлом году, представители сферы управления персоналом и тренингов (53% представителей этой области), работники сферы науки и образования (53%), а также работники административной сферы (52%), маркетологи, представители сферы транспорта и логистики (по 50% в каждой области). 

 Меньше всего тех, кто жалуется на выгорание на данный момент зафиксировано среди юристов, начинающих специалистов и строителей. При этом среди представителей этих же трёх сфер зафиксирован наибольший уровень хронической усталости, которую люди испытывают на работе. Таким образом, это одни из первых претендентов на попадание в список выгоревших работников. 

 

Профсфера 

Да, считаю, что они у меня есть

Нет, это просто временная усталость

Затрудняюсь ответить

Управление персоналом, тренинги

53%

36%

10%

Наука, образование

53%

38%

9%

Административный персонал

52%

33%

15%

Маркетинг, реклама, PR

50%

33%

16%

Транспорт, логистика

50%

28%

22%

ИТ, интернет, телеком

49%

33%

18%

Рабочий персонал

47%

27%

27%

Производство, сельское хозяйство

45%

38%

17%

Продажи

45%

40%

16%

Бухгалтерия, финансы предприятия

40%

40%

19%

Строительство, недвижимость

36%

44%

20%

Начало карьеры, студенты

36%

43%

23%

Юристы

29%

48%

23%

 

При этом респонденты признаются, что на данный момент в условиях сложной экономической обстановки им стало сложнее отказаться от нелюбимого места работы. Так, лишь 15% респондентов из СЗФО откажутся трудиться на старом месте работы, если оно их не устраивает и уволятся. С другой стороны, 47% готовы работать на нелюбимом месте, если их будет устраивать зарплата, 20% готовы смириться с рабочими проблемами, если коллектив не будет их раздражать. 12% готовы терпеть нелюбимую работу ради карьерного роста. 

 А вот 47% опрошенных уже находятся на нелюбимой работе и не бросают её, потому что по их мнению у них нет выбора (сложно найти быструю замену, нельзя сделать перерыв в работе из-за постоянной кредитной нагрузки, никто в семье больше не работает и т.п.).  

 (фото с https://www.ecopravda.ru/obschestvo/

17 февраль 08:49 | : Будни

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