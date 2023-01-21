Каждый третий помор считает, что он выгорел на работе

По данным исследования hh.ru каждый третий опрошенный в СЗФО наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания – об этом заявили 32% респондентов в начале этого года.
По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей в СЗФО выросло на 5% и держится на стабильно высоком уровне. Кроме того, ещё 36% в СЗФО испытывают на работе хроническую усталость. Получается, что в сумме лишь 32% работников на Северо-Западе России на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе.
Чаще всего о выгорании заявляют, как и в прошлом году, представители сферы управления персоналом и тренингов (53% представителей этой области), работники сферы науки и образования (53%), а также работники административной сферы (52%), маркетологи, представители сферы транспорта и логистики (по 50% в каждой области).
Меньше всего тех, кто жалуется на выгорание на данный момент зафиксировано среди юристов, начинающих специалистов и строителей. При этом среди представителей этих же трёх сфер зафиксирован наибольший уровень хронической усталости, которую люди испытывают на работе. Таким образом, это одни из первых претендентов на попадание в список выгоревших работников.
Профсфера
Да, считаю, что они у меня есть
Нет, это просто временная усталость
Затрудняюсь ответить
Управление персоналом, тренинги
53%
36%
10%
Наука, образование
53%
38%
9%
Административный персонал
52%
33%
15%
Маркетинг, реклама, PR
50%
33%
16%
Транспорт, логистика
50%
28%
22%
ИТ, интернет, телеком
49%
33%
18%
Рабочий персонал
47%
27%
27%
Производство, сельское хозяйство
45%
38%
17%
Продажи
45%
40%
16%
Бухгалтерия, финансы предприятия
40%
40%
19%
Строительство, недвижимость
36%
44%
20%
Начало карьеры, студенты
36%
43%
23%
Юристы
29%
48%
23%
При этом респонденты признаются, что на данный момент в условиях сложной экономической обстановки им стало сложнее отказаться от нелюбимого места работы. Так, лишь 15% респондентов из СЗФО откажутся трудиться на старом месте работы, если оно их не устраивает и уволятся. С другой стороны, 47% готовы работать на нелюбимом месте, если их будет устраивать зарплата, 20% готовы смириться с рабочими проблемами, если коллектив не будет их раздражать. 12% готовы терпеть нелюбимую работу ради карьерного роста.
А вот 47% опрошенных уже находятся на нелюбимой работе и не бросают её, потому что по их мнению у них нет выбора (сложно найти быструю замену, нельзя сделать перерыв в работе из-за постоянной кредитной нагрузки, никто в семье больше не работает и т.п.).
(фото с https://www.ecopravda.ru/obschestvo/)