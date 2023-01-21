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Рим Калимуллин обещает всестороннее развитие греко-римской борьбы в Архангельске

Греко-римская (вольная) борьба -  очень популярный вид спорта среди северян. Наши спортсмены показывают хорошие результаты на зональных и всероссийских соревнованиях, и новый зал просто необходим.

В ноябре прошлого года наши спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионате Северо-Запада, в котором участвовали около 70 сильнейших борцов со всей страны. В разных весовых категориях архангелогородцы выиграли 5 золотых, 4 серебряных и три бронзовые медали престижных соревнований.

Накануне заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин (фракция «Единая Россия»)  вместе с Олегом Сосуновым, президентом Федерации спортивной борьбы региона, ознакомились с ходом ремонта нового спортивного зала. Площадь помещения – 350 кв.м., и он находится в ТЦ «Молодежный» в округе Варавино-Фактория. Зал станет новой площадкой архангельской спортивной школы «Булат».

Заниматься здесь одновременно смогут полсотни спортсменов - с 5 лет и старше, школьники округов Варавино-Фактория, Майской Горки и Левого берега. Уже поступают предложения и от тренеров. Осталось покрасить стены, уложить ковер и расставить оборудование. Сюда уже перекочевали гантели и гири, для будущих чемпионов закуплены самые современные спортивные маты, ну а первые тренировки в школе спорта "Булат" по всем видам борьбы начнутся уже в конце февраля.

По словам Валерия Ширшикова, директора спортивной школы "Булат", этого зала очень не хватало воспитанникам школы: «Благодаря спонсорской помощи Рима Калимуллина у ребят южной части города появится возможность заниматься в большом просторном помещении. Это будет современный зал с новым оборудованием, с душевыми, раздевалками".

Старый потолок будет демонтирован и у зала появится новая, по-настоящему спортивная высота. А еще - шведские стенки, турники, брусья, тренажеры. Вместе с борцами здесь смогут начать свой путь к победам и боксеры. Но приоритет греко-римской борьбе.

Сегодня в столице Поморья с утра и до вечера бесперебойно работают более 15 залов для борцовских тренировок. В этом виде спорта, который возник в Древней Греции, а возродился во Франции, северяне преуспевают.

Олег Сосунов, президент Федерации спортивной борьбы Архангельской области:

"У нас сильнейшая команда на Северо-Западе. Есть призеры чемпионатов России, есть победители международных турниров. Я ни секунды не сомневаюсь, что отсюда выйдут новые чемпионы".

Рим Калимуллин, заместитель председателя Архангельской городской Думы (фракция «Единая Россия»):

"Бывших спортсменов не бывает, очень долго я сам занимался спортом. Я, как депутат, оказываю спонсорскую помощь в проведении культурных, спортивных и образовательных мероприятий в моих округах Варавино-Фактория и Майской горки. На сегодня,  Варавино-Фактория и Майская горка очень масштабно развиваются и в культуре и в спорте. Чем больше будет у нас чемпионов, тем больше будет радости как в глазах ребят и тренеров, так и родителей и всех жителей Архангельска".

 

15 февраль 16:31 | : Будни

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