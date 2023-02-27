Митрополит Корнилий призвал паству сотворить плоды покаяния

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 февраля, в праздник Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, начинается вторая подготовительная неделя к святому Великому посту Святой Четыредесятницы. В сей воскресный день Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельскую притчу о блудном сыне. В этой притче говорится об отце, у которого было два сына. Отец — это Господь Бог, а два Его сына — это весь род человеческий. Младший сын, как пишет евангелист, пришел к своему отцу и сказал: «Отче, даждь ми достойную часть имения». Получив причитающееся, он покинул отчий дом, а потом расточил имение свое. Бывает ли так в жизни? Конечно, бывает. Порой отец или мать говорят своему повзрослевшему ребенку: «Как ты живешь!? Остановись, посмотри, подумай, разве можно идти таким путем?» А в ответ слышат лишь непонимание, потому что их сын или дочь не осознают, что широкая дорога приводит, например, в тюрьму или даже в ад.

Отец отдал младшему сыну причитающуюся ему часть имения, но не стал останавливать его. Так и Господь Бог — Он дал нам заповеди, и не отнял нашу волю. Сын, покинувший отца, пошел в дальнюю сторону и там, как пишет святой апостол и евангелист Лука, жил блудно. Он растратил всё и остался, как говорят в народе, у разбитого корыта. Задумаемся, что же всегда движет такими людьми? Гордость и глупость. Потеряв то, что дал ему отец, он стал нуждаться и был вынужден наняться на работу к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Этот человек, как толкуют святые отцы, есть диавол. Почему? Потому что когда человек уходит из дома Божия, отходит от Бога, чью волю он начинает выполнять? Волю диавола. Свиньи, которых он пас, суть страсти, которые утучняются, едят и не могут насытиться, они не знают никакой сытости. Диавол не может блудить, но он может унизить человека до того, чтобы он жил вместе со свиньями. Умирая от голода, этот несчастный сын рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Вот, до чего его злая воля довела этого человека! И он опомнился. Евангелист пишет, что он «в себе пришед», то есть пришел в себя. Обратим на это внимание: человек может опомниться! В сердце блудного сына проснулось покаяние, и он сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: "Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих"»

Движимый покаянием, сын пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его и сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». В те времена не все носили обувь, но только самые богатые и почитаемые люди, поэтому евангелист, говоря о том, что отец одел и обул своего сына, подчеркивает отношение, с которым он принял его. Перстень, который надели на руку сына, означает, что ему вернули сыновнее достоинство.

Был устроен пир, все веселились, и вот, с поля возвращается старший сын, который никогда не уходил от отца и всегда в поте лица трудился на благо своего дома. Когда приближался к дому, он услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он разгневался и не хотел входить. Отец же, выйдя, звал его. Но он стал выговаривать своему отцу: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».

Что же двигало старшим сыном, почему он стал это выговаривать отцу? Зависть. Это страшное качество человека, которое погубило ангела, который возжелал стать выше Бога, и Творец низринул его с Неба, и он стал диаволом. Зависть двигала Каином, который убил своего брата. Это страшное качество движет злыми людьми. Разве добрые люди убили царя и совершили страшный переворот, в результате которого в нашей стране воцарилось безбожие? Первый клеветник и завистник — диавол, и эти диавольские качества передаются людям, которые так себя ведут. Гордость и зависть — это диавольские качества, с которыми должен бороться каждый человек, когда эти страшные страсти касаются его сердца.

Чему учит нас сегодняшнее евангельское чтение? Как бы мы далеко ни уходили из отчего дома, то есть как бы далеко мы ни уходили из Церкви Христовой и от Господа Бога, мы должны движимые покаянием снова возвращаться, как евангельский блудный сын с покаянной мольбою: «Отче! Согрешил я против неба и пред тобою». Господь призывает всех нас в дни наступающего Великого поста сотворить плоды достойные покаяния, как учит нас великий пророк и Предтеча Господень Иоанн Креститель. В постные дни мы должны вернуться к нашему Небесному Отцу Господу Богу и принести Ему чистосердечное исповедание всех наших согрешений вольных и невольных. С горячей молитвой обратимся к Господу, чтобы никогда нам не покидать Его Царство, в которое Он призвал всех нас кротким евангельским гласом. Оно начинается здесь, на земле: если мы не начнем уже сейчас входить в это Царство, то не сможем войти после перехода черты между жизнью и смертью.

Сегодня Святая Церковь празднует память великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Эти великие отцы жили в Византии в славном Царьграде, Константинополе. После их отшествия в Вечность, люди увлеклись прениями о том, кто же из этих святителей потрудился больше других. Мы знаем, что человек склонен ко греху, и порой некоторые любят спорить между собой. Этот спор произошел на духовной почве. Одни говорили, что выше других святитель Иоанн Златоуст, иные считали, что превосходит всех святитель Григорий Богослов, но наш Бог не есть Бог распрей, но Бог мира. В одну ночь епископу Иоанну явились три святителя и повелели прекратить споры, они сказали: «Мы равны у Бога, как ты видишь; нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг другу. Соедини в один день память о нас и, как подобает тебе, составь нам праздничную службу, а прочим передай, что мы имеем у Бога равное достоинство». С тех пор распри прекратились, был установлен единый праздник памяти славных трех святителей. У них была разная жизнь, но все они всем своим существом любили Бога и служили Ему. Пусть их жизненный подвиг помогает нам, утверждает и укрепляет всех нас в стоянии за святое наше Православие. Пусть их теплая молитва у Престола Божия согревает наши души и сердца, чтобы мы подобно им любили Бога, исповедовали Его и хранили веру истинную даже до последнего издыхания во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)