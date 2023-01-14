В феврале всех зовут на Лекшмозеро ловить налима

Подлёдный любительский лов рыбы на Лекшмозере в самом разгаре! В конце января — начале февраля сотрудники Кенозерского национального парка провели здесь совместные работы по ихтиологическому мониторингу и охране территории.



В ходе научно-исследовательских работ определялся видовой состав рыб, добываемых в зимний период, проводился биологический анализ пойманной рыбы, отбирались пробы для определения возраста. Дальнейшие лабораторные исследования покажут, в каком состоянии находятся популяции основных промысловых видов Лекшмозера: налима, леща, щуки, окуня.



«Анализ любительских уловов показал, что февраль — это лучшее время для ловли налима. Очень хорошо попадается и щука. В качестве прилова в орудиях лова встречается лещ и окунь. Предварительные данные свидетельствуют о том, что рыбаки вылавливают только взрослую половозрелую рыбу. Отсутствие в уловах молоди говорит о правильной организации на водоёме любительского рыболовства, который не наносит ущерба рыбным богатствам озера» — сообщил научный сотрудник Парка, ихтиолог Геннадий Дворянкин.



Как рассказал заместитель директора Парка по охране территории Евгений Буторин, по результатам проведённых охранных мероприятий нарушения не выявлены, вылов водных биоресурсов осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.



