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В феврале всех зовут на Лекшмозеро ловить налима

Подлёдный любительский лов рыбы на Лекшмозере в самом разгаре! В конце января — начале февраля сотрудники Кенозерского национального парка провели здесь совместные работы по ихтиологическому мониторингу и охране территории.

В ходе научно-исследовательских работ определялся видовой состав рыб, добываемых в зимний период, проводился биологический анализ пойманной рыбы, отбирались пробы для определения возраста. Дальнейшие лабораторные исследования покажут, в каком состоянии находятся популяции основных промысловых видов Лекшмозера: налима, леща, щуки, окуня.

 «Анализ любительских уловов показал, что февраль — это лучшее время для ловли налима. Очень хорошо попадается и щука. В качестве прилова в орудиях лова встречается лещ и окунь. Предварительные данные свидетельствуют о том, что рыбаки вылавливают только взрослую половозрелую рыбу. Отсутствие в уловах молоди говорит о правильной организации на водоёме любительского рыболовства, который не наносит ущерба рыбным богатствам озера» — сообщил научный сотрудник Парка, ихтиолог Геннадий Дворянкин.

 Как рассказал заместитель директора Парка по охране территории Евгений Буторин, по результатам проведённых охранных мероприятий нарушения не выявлены, вылов водных биоресурсов осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.


09 февраль 10:53 | : Будни

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