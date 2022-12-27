Архангельск будут убирать осужденные к исправительным работам

Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев посетил базу муниципального учреждения «Чистый город» и здание исправительного центра. 90 граждан, приговоренных судом к принудительным работам, будут жить под строгим контролем и трудиться дворниками на улицах города.



- Администрация Архангельска заключила договор с УФСИН, чтобы получить дополнительные рабочие руки для содержания города. Это первый подобный опыт в России. Ранее такие договоры заключались лишь с производственными предприятиями. Наведение порядка в городе – одна из главных задач, для выполнения которой мы используем разные инструменты и подходы, - сообщил глава города Дмитрий Морев.



По информации начальник отдела УФСИН по Архангельской области Дмитрий Ошуков, большую часть «постояльцев» исправительного центра составят граждане, приговоренные к принудительным работам за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Еще одно распространенное деяние – злостная неуплата алиментов на детей.



В течение двух недель ремонт и оснащение здания исправительного центра будут завершены. Условия проживания: жилые комнаты на 3-8 человек, кухня-столовая, учебная комната, душевые, прачечная, санузлы. Повсюду – камеры наблюдения, изображение с которых передаются в комнату дежурных. Следить за порядком будут 5 сотрудников УФСИН. Дисциплина и трудолюбие – главные условия для осужденных, чтобы остаться в исправительном центре, и тем более, получить возможность навещать семью.



Практика показывает: работники исправительных центров имеют большую мотивацию соблюдать все правила проживания, «сухой закон» и выполнять задания так, чтобы работодатель дал положительную характеристику. Прогулы, выход на работу до первого аванса и употребление алкоголя – просто невозможны.



В качестве работодателя выступить МКУ «Чистый город». При поддержке правительства региона - по поручению губернатора Александра Цыбульского – для учреждения закуплена большая и малая уборочная техника. Сотрудники уже освоили ее на ряде общественных территорий в центральных округах. Из их числа определены бригадиры - они будут ставить задачи осужденным и контролировать качество исполнения.



Идею создания МКУ «Чистый город» в прошлом году поддержали депутаты городской Думы. Председатель гордумы Валентина Сырова сегодня приняла участие в рабочей поезде и убедилась в готовности нового учреждения взять на себя значительный объем работ по содержанию территорий.



