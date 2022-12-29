В Поморье вернется зима. Но не сразу

Жители Архангельской области даже несколько шокированы тем, что вместо крещенских морозов получили весеннюю капель. Но все проходит… и это пройдет.
Конец текущей недели будет относительно теплым, снежным и ветреным под влиянием южной периферии атлантического циклона, с температурными показателями -4, -9.
Начало следующей такого же характера, ещё теплее, температура -2, -7.
Но уже в первых числах февраля синоптики обещают -8, -13, а иногда до -20. Что соответствует температурным нормам последнего месяца зимы. Осадков тоже станет меньше.
(фото с https://www.vesveter.ru)