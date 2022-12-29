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В Поморье вернется зима. Но не сразу

Жители Архангельской области даже несколько шокированы тем, что вместо крещенских морозов получили весеннюю капель. Но все проходит… и это пройдет.

Конец текущей недели будет относительно теплым, снежным и ветреным под влиянием южной периферии атлантического циклона, с температурными показателями -4, -9.

Начало следующей такого же характера, ещё теплее, температура -2, -7.

Но уже в первых числах февраля синоптики обещают -8, -13, а иногда до -20. Что соответствует температурным нормам последнего месяца зимы. Осадков тоже станет меньше.

(фото с https://www.vesveter.ru

 

27 январь 14:12 | : Будни

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