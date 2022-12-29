СледКом Архангельской области: пишите нам, звоните

Уважаемые граждане!
Следственный комитет Российской Федерации уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. Основные постулаты деятельности ведомства - неотвратимость наказания для правонарушителей и неравнодушие к чужой беде. Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате.
В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу существуют различные каналы связи:
• Телефон доверия: +7 (8182) 20-35-46;
• Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: +7 (911) 589-67-66;
• Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 123 (для абонентов МТС, Билайн, ТЕЛЕ2, Мегафон) +7 (8182) 29-05-69;
• Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: +7 (8182) 29-04-00;
• Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7 (911) 590-19-86;
• Адрес: 163060, Россия, Архангельская область, город Архангельск, улица Тимме, дом 2, корпус 1. Телефон приемной: +7 (8182) 23-83-31;
• Интернет-приемная: https://arh.sledcom.ru/references;
Социальные сети- аккаунт сообщества регионального Следственного управления «ВКонтакте»: https://vk.com/club122318587.
Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии.
Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в Следственное управление через аккаунт «ВКонтакте». Подобное взаимодействие позволяет Следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Этому способствует и активная практика личных приемов граждан сотрудниками и руководством Следственного управления.
Только за 2022 год региональным Следственным управлением рассмотрено 2184 обращения граждан и организаций из субъектов Российской Федерации, из них 41 поступившее по телефонным линиям, осуществлен прием 3373 граждан, в том числе по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др.