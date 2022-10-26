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Осужденным в Поморье делают высокотехнологичные операции на сердце

Между УФСИН России по Архангельской области и региональным министерством здравоохранения действует соглашение о взаимодействии в сфере охраны здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В рамках данного сотрудничества лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, оказывается специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, обеспечивается эвакуация пациентов в медицинские организации территориального органа здравоохранения.

В настоящее время в структуре смертности населения Архангельской области ведущее место занимает патология сердечно-сосудистой системы. Не являются исключением и находящиеся в местах лишения свободы, персонал медико-санитарной части с  подобными диагнозами также встречается. 

В текущем году в учреждениях УФСИН России по Архангельской области у осужденных диагностировано четыре случая острого коронарного синдрома. Медицинскими работниками были своевременно выявлены признаки данного заболевания, проведены все лечебно-диагностические мероприятия и организовано направление в специализированную медорганизацию, где выполнено стентирование сердечных артерий, что обеспечило восстановление просвета сосудов и сохранение кровотока. Стоимость одной такой операции составляет порядка 200 тысяч рублей, осужденным они были  проведены за счет бюджетных средств.

22 ноябрь 15:00 | : Будни

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