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Приезд Патриарха Кирилла в Архангельск откладывается. Причина – коронавирус

Визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в столицу Поморья откладывается на неопределенный срок. Как, впрочем, и другие запланированные ранее поездки по России – Санкт-Петербург, Нижний Новгород и пр.

Причина – новая вспышка коронавируса. Вчерашний суточный показатель в Архангельской области – 328 инфицированных. Еще недавно было чуть более 50 человек за сутки. По мнению наших наблюдателей, в ближайшее время стоит ожидать повторного введения ограничительных мер и ежедневной подробной статистики.

Напомним, Патриарх должен был прибыть в Архангельск 18 августа для освящения Михаило-Архангельского кафедрального собора, которое по плану должно было совершиться 19-го, и после улететь с визитом на Соловки.

Эх, такое событие обломали…

16 август 06:54 | : Будни

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