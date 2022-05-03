Приезд Патриарха Кирилла в Архангельск откладывается. Причина – коронавирус

Визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в столицу Поморья откладывается на неопределенный срок. Как, впрочем, и другие запланированные ранее поездки по России – Санкт-Петербург, Нижний Новгород и пр.
Причина – новая вспышка коронавируса. Вчерашний суточный показатель в Архангельской области – 328 инфицированных. Еще недавно было чуть более 50 человек за сутки. По мнению наших наблюдателей, в ближайшее время стоит ожидать повторного введения ограничительных мер и ежедневной подробной статистики.
Напомним, Патриарх должен был прибыть в Архангельск 18 августа для освящения Михаило-Архангельского кафедрального собора, которое по плану должно было совершиться 19-го, и после улететь с визитом на Соловки.
Эх, такое событие обломали…