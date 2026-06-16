В Кенозерском национальном парке восстановили водяную мельницу

В Плесецком секторе Кенозерского национального парка, в деревне Зехнова, плотницкая бригада под руководством Александра Фокина после ремонта запустила водяную мельницу, шедевр деревянной архитектуры конца XIX — начала XX века.

Столяр Кенозерского национального парка Сергей Ершов изготовил зубья для колеса привада жерновов, а мастера-плотники установили их и привели в действие водяную мельницу. Также плотники Парка усилили фундамент опоры вала водяного колеса и заменили подшипники.

«Деревня Зехнова Плесецкого сектора парка входит в список самых красивых деревень России, теперь её гости вновь могут увидеть старинный механизм работы водяной мельницы в действии. Это по-настоящему уникальный опыт! Построили мельницу сами зехновцы в конце XIX века. Для работы мельницы был необходим мощный поток воды, поэтому вручную был прорыт водопроводящий канал — копанец, длиной в 390 метров. Потоком воды управляют с помощью затвора: открывая и закрывая «шлюзы» затвора, поток воды из ручья можно направить на «мокрое колесо» мельницы. Оно через вал передаёт вращение «сухому» колесу с зубцами, которое приводит в движение цевьё с цевками и жернова. Над верхним жерновом небольшая воронка с горлышком («курушка») и «бегунок»— деревянная клюшка. Когда верхний жернов крутится, то «бегунок» бьёт по «курушке» и зерно равномерно течёт на жернова. Процесс очень выверенный и захватывающий», — рассказала руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Напомним, это вторая водяная мельница, восстановленная Кенозерским национальным парком, из трёх действующих в России. Мельницы, как памятники промышленной архитектуры — одни из самых интересных и сложных объектов на территории Парка. В Каргопольском секторе так же расположена Гужовская мельница — первая на Северо-Западе России восстановленная действующая водяная мельница образца XIX в. Сегодня Гужовская мельница и представленная в ней экспозиция «Веселый стук её колес…» — одно из самых излюбленных туристами мест и главный предмет гордости местного населения.



