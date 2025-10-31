Ткацкая школа в Кенозерье обновила парк станков

С октября 2025 года лекшмозерские школьницы осваивают ткачество — старинное народное ремесло. «Девочки очень заинтересованы, старательно постигают различные техники, усердно занимаются один раз в неделю, но для формирования устойчивого навыка необходимо больше часов и практики за инструментом», — отмечает Валентина Александровна Нефёдова, одна из руководителей ткацкой школы. И свой ткацкий станок был общей мечтой и преподавателей, и участниц школы. И, будто по волшебству, мастер из Каргополя Алексей Колобов с удовольствием изготовил для них ткацкий станок!

Перед тем, как сесть за новый инструмент, мастерицы освоят технику плетения на рамке с гвоздиками на одинаковом расстоянии друг от друга — на ней набирают нить основы для дальнейшей работы. Рамки для юных мастериц изготовили местные умельцы.

Ткацкая школа для девочек — это совместный проект Кенозерского национального парка, Лекшмозерской школы и Школы народных ремёсел. Свои знания и умения передают опытные наставники, мастера своего дела Валентина Александровна Нефёдова и Любовь Васильевна Боголепова. Педагоги школы Бурчевского разработали программу, консультируют и оценивают изделия.



