Архангелогородцы придумывают пеший маршрут на Мосеевом острове

В Архангельске подвели итоги творческого конкурса «Моя Мосеева тропа», который состоялся в рамках проекта по созданию пешеходного маршрута на Мосеевом острове. Жители города предложили идеи, которые лягут в основу будущего общественного пространства.

На конкурс поступило более 150 заявок, из которых жюри отобрало 28 лучших работ. Победителей наградили в Соломбальской библиотеке им. Б.В. Шергина.

Конкурс был направлен на вовлечение горожан в проектирование будущего пешеходного маршрута в Соломбале. Архангелогородцы делились своим видением того, каким может стать маршрут: какие смыслы он будет нести, какие истории рассказывать и как впишется в городскую среду. На конкурс представили идеи арт-объектов, рисунки для оформления бетонных ограждений, а также сценарии экскурсий и интерактивных программ.

Координатор проекта Марина Титова отметила, что конкурс объединил неравнодушных жителей Архангельска самых разных возрастов и профессий.

— Нашей команде было важно, чтобы именно жители города подключились к разработке будущей Мосеевой тропы, — поделилась Марина Титова. — Кому, как не архангелогородцам, особенно соломбальцам, понимать, какое общественное пространство необходимо, чем его наполнить, с какими историческими событиями и личностями его связать.

Творческий конкурс стал первым шагом масштабного проекта «Мосеева тропа», который реализует Фонд возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.

В дальнейшем проект предусматривает проведение стратегической сессии с рабочей группой по итогам выездных исследований и конкурсных предложений, разработку эскизного проекта пешеходной тропы, создание и тестирование экскурсионных и интерактивных программ, а также субботники по расчистке территории.