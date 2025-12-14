Вверх
Наталья Бакшеева покинула Архангельск

Случилось то… что должно было случиться.

Самый компетентный сотрудник Министерства культуры в ранге замминистра Наталья Бакшеева, которую многие деятели искусств жаждали видеть на главном посту культурного ведомства, официально объявила о своем переезде в Санкт-Петербург (за лучшей долей).

С ее странички в ВК:

— Это не просто переезд. Это точка в огромной главе под названием «Моя работа». За последнюю неделю я услышала огромное количество добрых слов. Спасибо всем друзьям и коллегам.

А что дальше? Дальше — новая страница. Моя следующая «гастроль» — в славный Санкт-Петербург и его чудесный пригород Павловск. Я уезжаю не для того, чтобы забыть, а для того, чтобы с новыми силами и вдохновением смотреть в будущее. Я навсегда останусь преданным зрителем, читателем и болельщиком всех наших архангельских проектов!

По мнению наших наблюдателей, у главы Минкульта Оксаны Светловой наступает «момент истины» - как выстроить работу ведомства без такой «подпорки», как Наталья Валентиновна.

А вот ее авиабилет…


