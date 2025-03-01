Священники помогли провести детскую литературную викторину на Пинежье

В пинежской Верколе состоялась литературная викторина, посвященная 105-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова. Участие приняли более 30 школьников из Северодвинска, Новодвинска, Холмогорского и Пинежского округов.

Организаторами выступили Антониево-Сийский монастырь и муниципальные управления образования. Ребят поддерживали духовные наставники — игумен Варсонофий (Чугунов), священник Димитрий Апполинариев, а также клирики Пинежского благочиния.

Участникам викторины нужно было продемонстрировать знание биографии писателя, его произведений. «Царила оживленная атмосфера, горели глаза, — отметила Любовь Пудова, учитель русского языка и литературы Емецкой средней школы. — Победителям и призерам вручили грамоты, книги мурманского писателя Виталия Маслова, календари с изображением Антониево-Сийского монастыря».

Ребята вместе с наставниками побывали в Иоанновском женском монастыре на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского в Суре, а также в Артемиево-Веркольском монастыре.