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"Ежик в тумане" снова вышел на архангельские подмостки

Постановку показал Архангельский молодежный театр в рамках социального проекта для ребят из многодетных семей. Акцию приурочили к Году семьи. Подробности от издания «Регион 29»:

- 8 октября ребята из многодетных семей собрались в театральном особняке на Логионова, 9, чтобы вместе с Ёжиком, Медвежонком и Зайцем узнать, зачем протирать звёзды и для чего нужны солнечные зайчики. Они  учились принимать друг друга и справляться с неизбежным. «Ёжик в тумане» — работа режиссёра, резидента «Тавриды» Кристины Звыковой. Это одна из многих постановок в репертуаре Архангельского молодёжного театра, на которую можно сходить всей семьёй.

Спектакль родился в ноябре 2023 года в рамках федеральной программы «Театр — детям». На основе сказок Сергея Козлова о Ёжике, Медвежонке и Зайце получилась трогательная и даже философская история.

Многие ребята пришли на спектакль с родителями. И это особенно ценно и важно, потому что именно предназначенным для совместного просмотра ребёнка со взрослым его и задумывала режиссёр. Театралы надеются, что после спектакля детям нашлось, что обсудить с родителями, ведь «Ёжика» каждый ребёнок, в зависимости от возраста, понимает по-своему. Многие темы, затронутые режиссёром, требуют бережного разговора со взрослым.

10 октябрь 09:28 | : Культура

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