Кенозерский национальный парк выаустил научный труд

Как посчитать в цифрах важность природы для человека? На этот и многие другие вопросы отвечает новое издание «Экосистемный учёт на особо охраняемых природных территориях. Опыт Кенозерского национального парка. Том 1. Биоразнообразие и экосистемные услуги».

Каждый уголок нашей страны обладает своей уникальной флорой и фауной. Важнейшую роль в сохранении биоразнообразия играют национальные парки и заповедники — здесь запрещена коммерческая эксплуатация природы. Она оберегается, чтобы человек мог видеть её первозданную красоту и изучать всю сложность природных экосистем. Но можно ли «посчитать» ценность тех или иных экосистем, природных и культурных ландшафтов? Для этого исследователи предлагают использовать понятие «экосистемные услуги». Именно оно заложено в основу нового научного издания Кенозерского национального парка. Это часть большого многолетнего научного проекта «Оценка экосистемных услуг Кенозерского национального парка. Разработка и научное обоснование методов экосистемного учета на ООПТ».

В публикации представлены анализ и карта основных экосистемных услуг Парка:

1) продукционных: древесина, недревесные ресурсы — грибы и ягоды, корм для скота на природных пастбищах и сенокосах, рыбные ресурсы,

2) регулирующих: хранение углерода в растениях, регулирование величины стока воды и предоствращение эрозии почв растительностью, очистка растительностью воздуха от загрязнений;

3) рекреационных: предельно допустимая рекреационная ёмкость Парка — то есть, сколько гостей готова принимать заповедная территория.

Оценка экосистемных услуг и биоразнообразия важна как для демонстрации ценности заповедной территории для сохранения региональной природы, так и для управления территорией самого Парка — чтобы выделять наиболее ценные места, которые нужно охранять с особой тщательностью, и места, где возможно проведение рекреационных, просветительских и других мероприятий.

«Рекреация — это такая же эксплуатация природы, как рубка леса. Потому что нахождение человека в природе неизбежно её нарушает. Планирование рекреационного использования природных экосистем должно обеспечить сохранение их биоразнообразия», — объясняет один из авторов издания, доктор биологических наук Елена Букварёва.

Книга объясняет читателю, почему для каждого человека важно сохранять биоразнообразие везде, где он находится. Ведь в природе всё взаимосвязано — и малейшее нарушение гармонии может грозить экологической катастрофой.

Новое издание Парка пока рассчитано в основном на специалистов в области природопользования и охраны природы. Но на его основе в будущем планируется сделать доступную книгу для всех, кто интересуется природой и экологией. Оценка экосистемных услуг, которую сейчас проводят специалисты, может быть примером для других заповедных территорий, а также для органов управления всех уровней для экосистемной оценки территорий и экологически ориентированного планирования их развития.