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В музее Кенозерского нацпарка выставлен старинный пояс с письменами

Женский пояс XIX века с вышитым на нём пожеланием здравствовать многие лета некоей Анне Митриевне восстановлен после сложной реставрации. Он поступил в музейный фонд Парка из окрестностей Кенозерья — деревни Волово.

«СЕЙ ПОЯСОКЪ АНЪНЫ МИТРЕЕВНЫ СКАЖИ КРАСНАЯ ВЕСНА ОТЪКУДА РАДОСТЬ ПРИНЕСЛА МНЕ БУДЕТЪ ВЕСЕЛО ВСЕГДА ЖЕЛАЮ НОСИТЬ ЩАСЛИВО И БЛАГОПОЛУЧНА .... ....(3 слова (из 6, 4 и 3 букв) — неразборчиво) ИМЪ ЖЕЛАИТЕ МНОГОЛЕТИЯ ЗДРАСТВОВАТЬ», — такое послание вышито на старинном аксессуаре.

«Для нашего музейного фонда это первый такой поясок и пока единственный. Текст на нём интересный и не совсем стандартный для таких изделий. Подобные пояса ткались на специальных станках. Эта технология бытовала на территории нынешнего Каргопольского округа, сначала в монастырях, а затем — у мастериц». — рассказывает главный хранитель музейный фондов Кенозерского национального парка Анна Анциферова.

Поясок поступил в Парк в очень ветхом состоянии. Его восстановила реставратор Галина Григорьева. Как отмечает Анна Анциферова, такие элементы женского гардероба ещё могут находиться в деревенских домах Архангельской области. Возможно, если у вас есть старинная прялка, ими может быть подвязана кудель. Новый экспонат Парка тоже использовался для крепления шерсти к прялке. Специалисты заповедной территории не сразу опознали в туго перекрученном шнурке женский пояс, да ещё с таким пожеланием добра.

Старинный пояс планируется экспонировать в 2026 году на выставке «Свобода и глушь», посвящённой 35-летию Кенозерского национального парка. Она откроется в музее-заповеднике «Царицыно» (Москва).

30 август 15:24 | : Культура

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