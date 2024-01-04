Архангельский кинофестиваль в июне взбодрит Санкт-Петербург

7 и 8 июня в киноцентре «Ленфильм» пройдет эхо VII Международного кинофестиваля «Arctic open в рамках масштабного проекта «КиноПорт», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

«Четвертый год в рамках проекта в двух городах – Сыктывкаре (Республика Коми) и Санкт- Петербурге мы проводим «Малый Arctic open». Показываем фильмы из конкурсной и внеконкурсной программ архангельского кинофестиваля, который прошел в столице Поморья в декабре 2023 года. Зрителю представляем те киноработы, которые по тем или иным причинам не вышли в широкий, массовый прокат. И что особенно важно, представляют свои работы сами режиссеры, поэтому фестивальные кинопоказы в разных регионах – это хороший шанс увидеть новое российское кино на большом экране и обсудить кинокартины с их авторами», - рассказали в пресс-службе фестиваля.



В апреле этого года в кинотеатре Коми смотрели три фильма: полнометражный дебют Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок», семейную комедию «Испытание аулом из Карачаево-Черкессии и якутскую драму «Не хороните меня без Ивана».



В июне жители Санкт-Петербурга увидят два полнометражных фильма и встретятся с режиссерами картин.

7 июня в 19:30 в киноцентре «Ленфильм» пройдет показ художественного фильма «Край надломленной луны». Это полнометражный дебют режиссёра Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой, психологическая драма, рассказывающая о человеческих судьбах и испытаниях.

«Обязаны ли дети любить своих родителей? Обязаны ли родители любить своих детей? Бывает ли ложь во благо? «Край надломленной Луны» поднимает эти вопросы в отношениях детей и родителей. Для меня это очень личное кино, которое помогло мне найти ответ на большинство из этих трудных вопросов. Я надеюсь, что оно не оставит равнодушным и зрителей», — комментирует режиссер.

Картина получила Серебряного святого Георгия на 45-м Московском международном кинофестивале, на фестивале «ПитерКиТ», в Архангельске фильм отмечен в номинации «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма».

8 июня в 19:30 кинобиблиодетектив «Колбаса Митрофана Аксенова» представит режиссер картины Алексей Федорченко. Действие документального фильма - расследования разворачивается в стенах библиотеки и рассказывает о жизни гения – одиночки, философа – любителя, который предвосхитил теорию Эйнштейна на 10 лет. Алексей Федорченко, известный своим уникальным стилем и креативными подходами к повествованию, готов поделиться секретами создания этого фильма с петербуржцами.



Модератором встреч будет Василий Степанов, кинокритик и редактор журнала о кино «Сеанс», что гарантирует интересную и содержательную дискуссию.



Не упустите шанс встретиться с режиссерами и первыми увидеть их новые фильмы. Ждем вас на «Малом Arctic open» в Санкт-Петербурге.