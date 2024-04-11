Архангельск увидит "Огненного лиса"

«Огненный лис» – трогательная, жизнеутверждающая, непридуманная история храброго лисёнка по имени Ветер и его приключений на фоне удивительной природы Камчатки.



В мире, где выживает сильнейший, Ветер слаб и труслив. Потеряв семью после встречи с медведем, он начинает искать новый дом и новый смысл. И ему это удается – он встречает любовь всей своей жизни, лисицу Лава. Но вновь возвращается он – медведь. Герой должен найти в себе силы противостоять.



Съёмки картины проходили на территории Кроноцкого заповедника, в мире диких северных оленей, медведей, волков, рысей, лис.



Так как спланировать поведение и события в жизни зверей невозможно, сценарием фильма фактически выступила сама природа. Но следить за реальными перипетиями в жизни Ветра – как смотреть художественный блокбастер. Фильм создан Анной и Дмитрием Шпиленок. Эта фамилия известна многим, кто интересуется или так или иначе связан с дикой природой. Родной брат Дмитрия – Игорь Шпиленок – создатель и первый директор заповедника «Брянский лес», а также двукратный лауреат премии Wildlife Photographer of the Year. Еще один брат Дмитрия – Николай Шпиленок – фотограф дикой природы. Племянники – Тихон, а затем Петр Шпиленки – более 10 лет возглавляли Кроноцкий заповедник на Камчатке.



«Отсмотреть материал и сделать из него сценарий было трудно — даже физически. Героя мы рассмотрели не сразу — долгое время думали, что главной героиней будет Лава. Но у нее в жизни не случилось испытаний, истории преодоления. В итоге получился Ветер, который за три года на наших глазах превратился в настоящего героя. Мне хотелось, чтобы зритель понял — несмотря на то, что мы не идеальны, мы можем реализовать свои шансы, добиться любви и быть счастливыми», — сказала автор сценария Анна Шпиленок.



Премьера фильма в Архангельске состоится 18 мая в 14:00 в кинотеатре «Мираж-Синема» (Титан-Арена). Сразу после сеанса состоится обсуждение кинокартины с сотрудниками Кенозерского национального парка. У фильма есть Пушкинская карта!