В столице Поморья откроется выставка картин "Я люблю Архангельск"

19 апреля в 17.00 в Октябрьской библиотеке №2 им. Н. К. Жернакова (набережная Северной Двины, 134) состоится открытие выставки "Я люблю Архангельск!"



Лаконичное название выставки как нельзя лучше отражает все то, что хотели выразить авторы — любовь к нашему городу. Любовь — это и любование прекрасным Архангельском, и память об его историческом облике, и принятие неизбежных перемен, и умение увидеть прекрасное в настоящем, и волнение за его будущее.



В экспозиции представлены не только привычные парадные виды Архангельска, но и неизвестные дворики, маленькие переулки и потаенные уголки города. Все, что привлекает внимание художников, все, что так дорого и ценно жителям. Каждая работа наполнена особенным отношением автора: теплотой, неравнодушием, радостью или светлой печалью.



Архангельск — уникальный город и все участники выставки показали его непохожесть на другие города по-своему: первый Российский порт, тихий провинциальный городок, активно застраивающийся областной центр, уютная гавань — каждая работа экспозиции обязательно найдет «своего» зрителя.

Вход свободный!

Стоит отметить, что растущая популярность архангельских фестивалей Arctic open и «Белый июнь», зрительский ажиотаж вокруг вернисажей местных мастеров живописи прямо указывают на запрос населения города и области к качественному культурному продукту.



(на афише - картина Марины Гудим-Левкович "Три моста")



