В июне Архангельск увидит мультфильм об адмирале Кузнецове

Его премьера состоится 24 июня, в канун юбилея города. Причем сама лента посвящена 120-летию знаменитого флотоводца… такое вот совпадение. Подробности от издания «Регион 29»:

- В составе команды — аниматоры-мультипликаторы, художник-постановщик и графический дизайнер, звукорежиссер и оператор-постановщик, 3D-моделлер и даже композитор. Мультфильм посвящен 120-летнему юбилею со дня рождения адмирала флота Николая Кузнецова.

— Сейчас мы вышли на производственную стадию анимации основных персонажей и анимацию второстепенных персонажей, а также последующую сборку сцен, сведение звука, написание музыки, — рассказал режиссёр мультфильма «Кузнецов. Родное прошлое» Василий Подойницын. — До этого момента была подготовительная стадия, когда мы рисовали раскадровки, думали над сценарием, придумывали художественные ходы, искали визуальные образы.

В планах — отрисовать более 130 сцен. Эта кропотливая работа в руках графического дизайнера Надежды Старицыной. На изображение одной сцены уходит около недели. При этом важно сохранить достоверность северной деревни.

— Над сценой приходится работать достаточно долго. Потому что мы работаем с историческими изображениями, с фотографиями. И пытаемся достичь достоверности, — уточнила художник, графический дизайнер Надежда Старицына. — Есть такой замечательный сайт «Старый Архангельск», где мы ищем референсы, и еще нам очень помогает Краеведческий музей. Работа сложная, но очень интересная. Самой здорово погрузиться в ту эпоху.

Работу студия «Северный огонь» начала еще в прошлом году. Путеводителем в 20-й век стала книга «Накануне. Курсом к победе», которую написал сам Николай Кузнецов.

— Глядя на страницы его биографии, у меня сложилось впечатление, что судьба как будто бы прямо намеренно с самого начала, буквально с рождения, готовила Колю к чему-то необычному, — уверен Василий Подойницын. — Если бы не случилось то или иное, он бы так и остался деревенским парнем, работал бы в Котласе или на железной дороге, куда мама его хотела устроить.