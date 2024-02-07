Из-под рук новодвинского мастера по дереву выходят уникальные цветы

Наш северный умелец из Новодвинска не изваял, как Данило-мастер, а вылущил свои творения.

Мастер-класс для новодвинцев по изготовлению цветов из лущёной древесины в рамках партийного проекта «Жители МКД» организовал Евгений Новицкий, член первичного отделения «Единой России» №7 города бумажников.

Обучали детей и взрослых диковинным умениям воспитанник Евгения Новицкого – Михаил Лапин, студент Архангельского педколледжа, и Анжела Никифорова, учитель биологии. Не устоял перед красотой и мастер-умелец Александр Беляков, известный многим новодвинцам как учитель 2-й школы. Он тоже присоединился к дружной компании.

Участники мастер-класса с увлечением и завидным усердием приобщились к освоению нового для них ремесла. Своими руками они изготовили цветы, которых не коснётся увядание. При помощи клеевого термопистолета и лущёной древесины создали букеты, которые приятно будет получить в дар. Ведь скоро весна. А на Русском Севере первоцветы появятся ещё нескоро. Приобретённые знания тоже пригодятся – приятное занятие украсит семейный досуг, сблизит домочадцев за общим делом.

- Нам непременно захотелось тоже поучаствовать в таком же мастер-классе и приобрести начальные творческие навыки северных мастеров по изготовлению деревянных цветов, лущёных поморских птиц и даже деревянных вёдер с коромыслом. Мы решили собраться в праздничный выходной, пока не очень большим кругом жителей многоквартирных домов, чтобы провести пробное мероприятие у нас в Новодвинске», - сказала Ирина Арестова, секретарь первичного отделения «Единой России» №7.

Напомним, недавно наш партиец Евгений Новицкий, учитель по технологии 7-й школы, депутат горсовета побывал в Москве на выставке «Россия», где провёл свои творческие мастер-классы на площадке Архангельской области для столичных гостей и наших земляков.

Организация культурного досуга населения также является важным пунктом народной программы «Единой России».



