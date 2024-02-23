Не видя берегов. В северодвинской библиотеке устроили развратный корпоратив

Таким «оригинальным» образом руководство Центральной библиотеки имени Гоголя решило поздравить мужчин с Днем защитника Отечества – пригласить «на сладкое» ростовую куклу-стриптизершу.

Естественно, кадры уже вечером появились в интернете – мол, завидуйте, как мы отдыхаем. Что вызвало шок у жителей города, работающего на оборонную промышленность.

Наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал» обратились за комментариями к главе Северодвинска Игорю Арсентьеву. И вот, что от него услышали:

- Мне, конечно, сложно тут что-то пояснить… Возможно, кто-то не видит здесь ничего плохого, но заниматься такой дурью в рабочее время в библиотеке накануне такого важного для страны праздника – кощунство.

Культурные объекты, такие как библиотеки, должны патриотизму наших детей учить, а не формировать образ разврата и легкомыслия. Я надеюсь, что родители оградят своих детей от просмотра этого видео. Сегодня важный день для защитников нашей страны, в этот день не только гордимся их подвигами, но и вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь во имя будущего. Не приведи господь кому-нибудь из участников этого, с позволения сказать, «шоу» побывать на прощании с нашими ребятами.

Далее глава города заявил, что ждет от директора библиотеке им. Гоголя заявления об уходе, а от участников, как минимум, публичных извинений. Впрочем, по мнению наших наблюдателей, они вряд ли будут искренними… если посмотреть на эти довольные лица.