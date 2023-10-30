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Писатель из Архангельской области стал победителем конкурса сказочников

65 номинантов и 13 победителей - жюри подвело итоги конкурса «Заповедная сказка», который организовало Минприроды России. Детям от 9 до 15 лет из всех городов, сёл и деревень нашей страны организаторы предложили придумать сказку. Условие только одно – героем должен стать один из приоритетных видов животных нацпроекта «Экология». Меньше чем за месяц ребята со всех регионов России прислали 1 400 творческих работ, которые рассказывают о приключениях амурского тигра, переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, аргали, дзерена, белого медведя, стерха, лошади Пржевальского, зубра, серого и гренландского китов охотоморской популяции.

«Свои сказки прислали ребята со всех регионов страны, в том числе и из новых. Самыми популярными персонажами стали снежный барс, амурский тигр и белый медведь. Жюри было сложно выбрать победителей, ведь все сказки оказались интересными и достойными награды. Надеюсь, участникам удалось узнать что-то новое об удивительных животных, живущих в России, и теперь они будут ещё больше заботиться об окружающей нас природе», - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В состав жюри вошли - сотрудники Российской государственной детской библиотеки, образовательной платформы «Просвещение», сценаристы экологического мультфильма «Команда Флоры», руководство Минприроды России и многие другие.

Теперь сказки победителей обо всех 13 животных озвучат российские актёры и музыканты: Дмитрий Билан, Сергей Бурунов, Александр Пушной, Сергей Мардарь, Пётр Глянец, Ольга Зубкова, Лина Иванова, Жанна Никонова, Ольга Шорохова, Владимир Зайцев, Анна Бутурлина.

Комплекты аудиосказок и умных колонок, которые будут их проигрывать, победители получат на награждении. Оно пройдёт в Москве 22 декабря в павильоне Минприроды «Природоград» на выставке-форуме «Россия» (ВДНХ).

Победителями конкурса стали: сказка «Утраченный дом стерхов» - автор Софья Трубицына из Луганской Народной Республики, сказка «Заповедная история» - автор Даниела Андронаке из Республики Северная Осетия-Алания, сказка «Как Хатрырка нашёл себе друга» – автор Полина Архипова из Московской области, сказка «Как лошади Пржевальского степь спасла» - автор Ольга Дуйловская из Санкт-Петербурга, «Сказание о гималайской снежной кошке» - автор Владимир Васин из Нижегородской области, сказка о дальневосточном леопарде «Заповедная сказка» - автор Виктория Костюкова из Московской области, сказка «Пятнистый лев или «Легенда о Переднеазиатском леопарде» - автор Виктор Веселов из Москвы, «Сказка об аргали – волшебнике и храбром юноше Сёнере» - автор Маргарита Тутынина из Кировской области, сказка о сером ките «Миссия» - автор Анастасия Устинова из Вологодской области, «Сказание об Айсулу» - автор Ольга Михайлова из Москвы, сказка об амурском тигре «Пропавшие полоски» - автор Алексей Алексеев из Иркутской области, сказка о зубре «За семью печатями» - автор Елизавета Шереметьева из Тульской области, «Сказка о сайгаках» - автор Семён Иванов из Архангельской области.

12 декабрь 12:02 | : Культура

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