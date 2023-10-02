Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Русский "Жан-Клод ван Дам" провел мастер-класс в Архангельске

Изучить приемы рукопашного боя вместе с русским Жан-Клодом Ван Дамом. В Архангельске прошла встреча воспитанников проекта «Тренер» с актером театра и кино, телеведущим, мастером боевых искусств Владиславом Дёминым, которого еще называют «русский Жан-Клод Ван Дам». Он провел тренировку для подростков и поделился интересными фактами из своей спортивной и кинокарьеры. Организовали встречу активисты Молодёжного крыла Народного фронта в рамках федерального проекта «Тренер», направленного на социализацию «трудных» подростков.

Дёмин рассказал, что его спортивный путь начался с гимнастики. В подростковом возрасте Владислав перешел на борьбу и бокс, и буквально влюбился в ушу. Тогда ему было 15. Причем, спорт и кино были тесно связаны в его жизни еще с детства.

Сильное впечатление на увлеченного спортивной борьбой подростка произвели популярные тогда фильмы со Львом Дуровым, Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Дамом. Демин подчеркнул, что борьба всегда была для него чем-то большим, чем просто способом померяться силой.

«Побеждать, быть чемпионом – не это главное в спорте. Важно еще в детстве выстроить надежную платформу для своей дальнейшей жизни, для здоровья. Регулярные тренировки и самодисциплина очень хорошо помогают. Именно это я хочу донести сегодня до детей. Благодаря проекту «Тренер» у меня есть такая возможность», - поделился Владислав Дёмин.

Еще одну важную мысль, которую гость озвучил на встрече с подростками, - чтобы хобби стало профессией, нужно учиться. У Владислава за спиной – и педагогический университет, и ГИТИС, который он окончил с красным дипломом. Поступить в ведущий театральный вуз страны Дёмин решил, когда понял, что хочет попробовать себя в актерском мастерстве.

К такому интересному гостю у подростков было много вопросов – от количества медалей, которыми его награждали, до оценок в школе.

 «Раньше медалей не было, никаких особых поощрений. Наши достижения отмечали грамотами, а мы и этому были рады. Про оценки – учился то лучше, то хуже, но всегда стремился к чему-то большему. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом», - сказал Владислав Дёмин.

Завершилась встреча автограф-сессией гостя. Один из подростков получил в подарок от Владислава Дёмина путевку в детский спортивный лагерь на Черноморское побережье - за хорошие показатели в учебе и тренировках. 

Федеральный проект «Тренер» работает сегодня в 41 регионе страны. Он стартовал в марте 2021 года по инициативе Молодёжного крыла Народного фронта.

Главная задача программы – дать так называемым трудным подросткам точки опоры и конструктивные смыслы, через регулярные спортивные тренировки с профессиональными наставниками, добровольчество и участие в разного рода созидательных активностях. На встрече 
 с волонтерами в марте 2021 года проект поддержал Президент России Владимир Путин.

В Архангельской области программа «Тренер» работает с июня 2022 года. Ее воспитанники – «трудные» подростки, состоящие на учете 
 в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольных учетах и оставшиеся без попечения родителей. 

20 архангельских школьников занимаются общей физической подготовкой и греко-римской борьбой, участвуют в волонтерских активностях, культурных, просветительских, патриотических и иных мероприятиях. В качестве тренера с детьми работает Евгений Ишенин – педагог первой квалификационной категории, мастер спорта по греко-римской борьбе, старший тренер школы спорта «Булат». 

17 ноябрь 15:42 | : Культура

Главные новости


Не жалея сил и костного мозга. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Меландово. Путь из прошлого…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (187)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20