Русский "Жан-Клод ван Дам" провел мастер-класс в Архангельске

Изучить приемы рукопашного боя вместе с русским Жан-Клодом Ван Дамом. В Архангельске прошла встреча воспитанников проекта «Тренер» с актером театра и кино, телеведущим, мастером боевых искусств Владиславом Дёминым, которого еще называют «русский Жан-Клод Ван Дам». Он провел тренировку для подростков и поделился интересными фактами из своей спортивной и кинокарьеры. Организовали встречу активисты Молодёжного крыла Народного фронта в рамках федерального проекта «Тренер», направленного на социализацию «трудных» подростков.

Дёмин рассказал, что его спортивный путь начался с гимнастики. В подростковом возрасте Владислав перешел на борьбу и бокс, и буквально влюбился в ушу. Тогда ему было 15. Причем, спорт и кино были тесно связаны в его жизни еще с детства.

Сильное впечатление на увлеченного спортивной борьбой подростка произвели популярные тогда фильмы со Львом Дуровым, Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Дамом. Демин подчеркнул, что борьба всегда была для него чем-то большим, чем просто способом померяться силой.

«Побеждать, быть чемпионом – не это главное в спорте. Важно еще в детстве выстроить надежную платформу для своей дальнейшей жизни, для здоровья. Регулярные тренировки и самодисциплина очень хорошо помогают. Именно это я хочу донести сегодня до детей. Благодаря проекту «Тренер» у меня есть такая возможность», - поделился Владислав Дёмин.

Еще одну важную мысль, которую гость озвучил на встрече с подростками, - чтобы хобби стало профессией, нужно учиться. У Владислава за спиной – и педагогический университет, и ГИТИС, который он окончил с красным дипломом. Поступить в ведущий театральный вуз страны Дёмин решил, когда понял, что хочет попробовать себя в актерском мастерстве.

К такому интересному гостю у подростков было много вопросов – от количества медалей, которыми его награждали, до оценок в школе.

«Раньше медалей не было, никаких особых поощрений. Наши достижения отмечали грамотами, а мы и этому были рады. Про оценки – учился то лучше, то хуже, но всегда стремился к чему-то большему. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом», - сказал Владислав Дёмин.

Завершилась встреча автограф-сессией гостя. Один из подростков получил в подарок от Владислава Дёмина путевку в детский спортивный лагерь на Черноморское побережье - за хорошие показатели в учебе и тренировках.

Федеральный проект «Тренер» работает сегодня в 41 регионе страны. Он стартовал в марте 2021 года по инициативе Молодёжного крыла Народного фронта.

Главная задача программы – дать так называемым трудным подросткам точки опоры и конструктивные смыслы, через регулярные спортивные тренировки с профессиональными наставниками, добровольчество и участие в разного рода созидательных активностях. На встрече

с волонтерами в марте 2021 года проект поддержал Президент России Владимир Путин.

В Архангельской области программа «Тренер» работает с июня 2022 года. Ее воспитанники – «трудные» подростки, состоящие на учете

в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольных учетах и оставшиеся без попечения родителей.

20 архангельских школьников занимаются общей физической подготовкой и греко-римской борьбой, участвуют в волонтерских активностях, культурных, просветительских, патриотических и иных мероприятиях. В качестве тренера с детьми работает Евгений Ишенин – педагог первой квалификационной категории, мастер спорта по греко-римской борьбе, старший тренер школы спорта «Булат».