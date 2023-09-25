Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Егор Крид отсудил у концертной фирмы из Архангельска 12 млн рублей неустойки

Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным интернет-издания, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск музыканта к архангельской фирме, который он подал ещё в апреле. Само выступление прошло 31 марта, причём и площадка, и орги, и сам певец после него отписались в Сети, что довольны шоу. Но уже 12 апреля Егор обратился в суд и потребовал с ООО "Твой концерт" ₽5,7 млн — за "неисполнение обязательств по договору".

 Спустя полгода тяжб, суд встал на сторону артиста. К сумме изначального иска добавились неустойки. Теперь компания должна заплатить Криду ₽12,1 млн.

 Гендиректор фирмы-ответчика Антон Попович заявил, что будет подавать апелляцию.

 Суть претензий Крида к организаторам обе стороны конфликта старательно скрывают.

 Интересная подробность: ранее у руководителя ООО "Твой концерт" отсудили ₽1,7 млн после выступления Тимати. Предварительно, Попович не доплатил подрядчику за техобслуживание сцены. Наши наблюдатели заключают пари на то, когда вышеназванная архангельская фирма и ее руководитель объявят себя банкротами.

(фото с https://ptoday.ru/novosti-i-sobytiya/roskomnadzor-udalil-strannuju-jekspertizu-tvorchestva-egora-krida/

22 октябрь 13:39 | : Культура / Скандалы

Главные новости


Лишних денег не бывает. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Рожай, пока молодой! Ох уж эта Госдума

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (220)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20