Егор Крид отсудил у концертной фирмы из Архангельска 12 млн рублей неустойки

Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным интернет-издания, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск музыканта к архангельской фирме, который он подал ещё в апреле. Само выступление прошло 31 марта, причём и площадка, и орги, и сам певец после него отписались в Сети, что довольны шоу. Но уже 12 апреля Егор обратился в суд и потребовал с ООО "Твой концерт" ₽5,7 млн — за "неисполнение обязательств по договору".



Спустя полгода тяжб, суд встал на сторону артиста. К сумме изначального иска добавились неустойки. Теперь компания должна заплатить Криду ₽12,1 млн.



Гендиректор фирмы-ответчика Антон Попович заявил, что будет подавать апелляцию.



Суть претензий Крида к организаторам обе стороны конфликта старательно скрывают.



Интересная подробность: ранее у руководителя ООО "Твой концерт" отсудили ₽1,7 млн после выступления Тимати. Предварительно, Попович не доплатил подрядчику за техобслуживание сцены. Наши наблюдатели заключают пари на то, когда вышеназванная архангельская фирма и ее руководитель объявят себя банкротами.

(фото с https://ptoday.ru/novosti-i-sobytiya/roskomnadzor-udalil-strannuju-jekspertizu-tvorchestva-egora-krida/)