В архангельской "Звезде Севера" начинается серьезная движуха

Северян приглашают на танцевальный марафон, где можно не только поднять себе настроение, но и поправить здоровье.

Ключевая идея проекта заключается в популяризации танцев как одного из самых доступных и эффективных видов физической активности.



Студия зародилась из лектория по здоровому образу жизни, а затем в занятия стали включать танцевальные элементы, чтобы разнообразить лекционную часть. Сегодня проект расширился. Занятия проходят как в утреннее, так и в вечернее время в разных районах Архангельска. А благодаря возможности дистанционного обучения инструкторы появляются и в районах области.



Как рассказала основатель проекта, врач спортивной медицины и специалист центра Елена Гафарова, танцы – прекрасный способ не только сохранить, но и укрепить здоровье.



– Танцевальных элементов очень много, и все они имеют свои оздоровительные эффекты, – рассказала Елена Гафарова. – Мы проводили занятия среди людей с различными нарушениями, однажды пришел мужчина, перенесший инсульт. Половина тела почти не двигалась, но регулярные танцы помогали постепенно разрабатывать руки и ноги, и сейчас он здорово выполняет различные комбинации движений. Очень часто мы слышим от участников, что занятия танцами придают оптимизма, прибавляют сил, эмоций, помогают поддерживать коммуникацию.

Министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский напомнил, что оптимальный уровень физической нагрузки – 150 минут в неделю.



– Физическая активность снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в любом возрасте. Танцы – вид активности, который обладает множеством оздоровительных эффектов: повышает резервы сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы, помогает нормализовать и контролировать массу тела, – рассказал министр.



Торжественное мероприятие пройдет в воскресенье, 15 октября, с 15:00 до 19:00 часов в Еврейском культурном центре «Звезда Севера», по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, 57/1.