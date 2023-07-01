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"Единая Россия" добивается возвращения в архангельский телеэфир сурдопереводчика

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялся Единый день приема слабослышащих граждан. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, сотрудники администрации Архангельска, а также руководители профильного НКО - «Всероссийское общество глухих».

 В 2019 году дом на улице Гагарина д. 55 был признан аварийным. Условия проживания, мягко говоря, оставляют желать лучшего – течет кровля, печь не отапливает совсем.  Обращение поступило от жительницы этого дома. Она попросила разъяснить, в какие сроки ей будет предоставлено нормальное помещение.

  Заявителю было разъяснено, что ей необходимо в ближайшее время подать заявление на предоставление жилья маневренного фонда.

 Часто люди с физическими ограничениями здоровья не могут нормально трудоустроиться. Работодатели предпочитают, в этом случае, сказать известное клише – «Мы Вам перезвоним». Настоящая причина проста – не хотят связываться с кандидатом, с которым могут быть проблемы. С такой же ситуацией столкнулась одна из семей столицы Поморья – супруги оба слабослышащие. На протяжении уже длительного периода они не могут никуда трудоустроиться. В ходе приема им было предложено встать на учет в центре занятости, а также обещано содействие и поддержка в поисках работы. 

 В начале 21 века сурдоперевод практически исчез из эфиров отечественных каналов. Сейчас, можно считать «диковинкой» язык жестов на экране. В Поморье проживает порядка 1000 человек с проблемами слуха, большинство из них люди пожилого возраста. Бегущая строка – нижняя строка, где написан текст репортажа, двигается довольно быстро, не все за ней успевают, да и многие слова современного сленга для пенсионеров просто непонятны. Можно ли вернуть сурдоперевод в эфиры ВГТРК «Поморья»? – с этим вопросом в ходе приема обратились к заместителю директора ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» Константину Попову.

 В случае потребности, руководство регионального канала готово рассмотреть возможность организации одного эфира в неделю с участием сурдопереводчика. Однако, перед этим, кандидат должен пройти надлежащую подготовку, ведь он становится не просто носителем жестового языка, но и частично вторым ведущим.

01 октябрь 12:45 | : Культура

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