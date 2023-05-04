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В исторический рояль архангельской школы №49 вдохнут новую жизнь

За его ремонт и настройку возьмется уникальный специалист – потомственный фортепьянный филармонический мастер Дмитрий Варакин.

 В этом году инструмент, изготовленный на фабрике «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге – наследнице знаменитой фирмы музыкальных инструментов «Беккер», справит новоселье. Он переедет в новый, уже отремонтированный кабинет музыки. Но перед этим «ветеран» школьного ансамбля прошел тщательный осмотр у специалиста. Кстати, лучшего в Архангельске. Дмитрия Варакина для консультации пригласила директор школы № 49 Екатерина Беспалова.

- Инструмент понижен на полтона. Басовые струны не лежат на своих позициях, под них подложены металлические штифты. В результате рояль звенит, а этого быть не должно. Демпферный механизм живет своей жизнью и скрипит. Инструмент сложный, но сделать его в принципе можно. Конечно, не за один раз, - дал свое компетентное заключение Дмитрий Варакин.

 Рояль для Дмитрия оказался, что называется, родным. В последний раз инструмент профессионально настраивал его отец – тоже замечательный фортепьянный мастер Валерий Леонидович Варакин, о чем есть отметка на струнной раме. И было это 15 лет назад.

 По словам Дмитрия Валерьевича, данная модель рояля уникальна тем, что ее можно разобрать и собрать даже в поле. Главное – правильно настроить. Сейчас рояль будет подготовлен к переезду в новый кабинет, где его вновь соберут. А работы по возрождению и настройке инструмента выполнят в октябре – для этого очень важен стабильный температурно-влажностный режим в помещении, которое, помимо исторического рояля, получит новое, современное оборудование.

- Наша общая задача – сохранять, продолжать и развивать традиции музыкального ансамбля, единственного созданного 65 лет назад в обычной соломбальской средней школе. Именно поэтому мы не только оснащаем новый кабинет музыки, но и решили сделать все возможное, чтобы сохранить самый главный инструмент ансамбля – рояль. Огромное спасибо Дмитрию Валерьевичу Варакину за то, что он согласился нам помочь. Мы очень ждем того момента, когда наш старинный рояль вновь зазвучит в стенах школы, - отметила директор школы №49 Екатерина Беспалова.


08 июль 08:37 | : Культура

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