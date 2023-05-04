Волонтеры исследуют Кенозерье

Кенозерское лето уже сложно представить без волонтёров. Узнать их легко по большим рюкзакам за спиной, приветливой улыбке и глазам, открытым для новых впечатлений. Случайных людей в заповедных деревнях нет. Волонтёры едут сюда не просто помочь по хозяйству и познакомиться с историей и культурой Русского Севера, их цель – более глубокое погружение в атмосферу традиционной деревни, знакомство и работа бок о бок с сотрудниками Кенозерского национального парка, общение с местными жителями.



Смена привычного ритма жизни на размеренный, почти медитативный физический труд позволяет отключиться от суеты большого города, взглянуть по-новому на разные проблемы, возможно, что-то понять и поменять в себе или в своём отношении к окружающему миру.



На летний сезон 2023 года запланировано 14 волонтёрских лагерей. Четыре из них уже завершены. В Каргопольском секторе волонтёры вместе с госинспекторами Парка построили эллинг на Вендозере. Теперь лодки будут защищены от дождя и снега и смогут дольше служить надёжным транспортным средством для всех туристов, желающих проплыть по системе пяти озёр. Участники волонтёрской смены «Уютный дом» подготовили к заезду детей домики детского лагеря. В них в течение всего лета будут жить дети, приехавшие отдохнуть и набраться сил на Масельге.



В Плесецком секторе волонтёры прошлись «По следам китовраса». Они помогли в укладке дров, внесли свой вклад в расчистку участка рядом с новым культурным центром «Львы и розы», а также обновили наличники на одном из традиционных домов в деревне Вершинино. Следующая группа волонтёров работала на острове Медвежий. Здесь добровольцы расчищали площадку, на которой вскоре появится новая музейная экспозиция, посвящённая исчезнувшим деревням. Каждое утро до места работы и обратно волонтёры добирались на лодке, пили чай из термоса прямо на лугу, любуясь на прекрасные кенозерские пейзажи.



Расставаться с такой красотой довольно сложно, поэтому, побывав у нас однажды, многие волонтёры возвращаются в Кенозерье снова.



Виктория Гречкина, участница волонтерского лагеря в Вершинино, так описала свой первый приезд в Кенозерье:



«О Кенозерском национальном парке я впервые узнала на форуме «Экосистема» в 2022 году. Ещё тогда это место запало мне в сердце. Я и сейчас не верю, что фотографии с большого экрана переместились в реальность. Я надеялась здесь встретить открытых к общению людей, познакомиться с работой госинспекторов, увидеть старинные часовни, нетронутую человеком природу и оказаться полезной для этого места. Я ждала перезагрузки, расширения кругозора и расслабления.

В итоге я получила невероятный спектр эмоций! Промокнуть до нитки и быть счастливой, попариться в бане и окунуться в воды Кенозера, спилить много кустарников и увидеть результат своей работы – это было незабываемо! Спасибо, Кенозерье!»

Прямо сейчас группа волонтёров работает на ЭКО-ферме «Мезенка» в деревне Морщихинская, а в посёлке Усть-Поча добровольцы помогают местным жителям построить новую летнюю сцену рядом с клубом. Волонтёрский сезон в самом разгаре! Следите за нашими новостями!