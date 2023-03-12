Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Алексей Белый: Книга была и остается прекрасным подарком

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

О главном смысле знакового для общества  дня рассказал автор книг из Архангельска Алексей Белый:

- В этот день мы отдаём дань уважения книгам и авторам, призывая всех, в особенности молодёжь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Этот день весьма символичен, он создан с целью просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения.

Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов. Книга — это окно в мир культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве.

 Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Ведь книга — это лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества. Поэтому ежегодно число различных инициатив и мероприятий, приуроченных к этому Дню растет, расширяется их география проведения.

 Одним из первых архангелогородцев, кто принял участие в акции «Книги Донбассу», был автор книг из Архангельска  руководитель проекта «Безопасный интернет», специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый. Он передал в дар жителям Донбасса книги, написанные авторами Архангельска, в том числе и свои произведения.

 «С помощью этой акции мы пополнили книжные фонды школ и библиотек, чтобы дети в Луганской и Донецкой народных республиках могли продолжать обучение. Юные жители Донбасса демонстрируют сейчас всему миру истинную силу духа, целеустремленность, готовность преодолевать трудности и испытания. Они хотят мирной жизни, играть как все дети, читать, воспитывать характер на подлинных примерах патриотизма и мужества. Книга в этом случае – лучший способ помочь в формировании настоящих духовных ценностей», – выразил свое мнение Алексей Белый.

 Скоро 9 мая - День Победы! 3 года назад, к 75 - летию великого события Алексей Белый написал и издал для ветеранов и школьников книгу памяти «Архангельский Север: Архангельск и Молотовск в годы Великой Отечественной войны».

 Автор показывает в этой книге все стороны жизни и деятельности архангелогородцев и жителей Молотовска (позднее – Северодвинска) в годы Великой Отечественной войны в свете опыта коллективной памяти. Материалы книги могут быть использованы в профессиональной деятельности для ведения уроков по общей и специальной истории, государства и права, занятий в краеведческом музее, пропагандистской деятельности, военно-патриотическом и духовном воспитании молодёжи. В данный момент ознакомиться с книгой могут все желающие в библиотеке им. Добролюбова.

23 апрель 17:50 | : Культура

Главные новости


Израиль сегодня – попытка объективного анализа
Не живите в Ярославле. «Один настоящий день» Георгия Шенгелия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (257)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20