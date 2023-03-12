Алексей Белый: Книга была и остается прекрасным подарком

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

О главном смысле знакового для общества дня рассказал автор книг из Архангельска Алексей Белый:

- В этот день мы отдаём дань уважения книгам и авторам, призывая всех, в особенности молодёжь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Этот день весьма символичен, он создан с целью просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения.

Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов. Книга — это окно в мир культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве.

Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Ведь книга — это лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества. Поэтому ежегодно число различных инициатив и мероприятий, приуроченных к этому Дню растет, расширяется их география проведения.

Одним из первых архангелогородцев, кто принял участие в акции «Книги Донбассу», был автор книг из Архангельска руководитель проекта «Безопасный интернет», специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый. Он передал в дар жителям Донбасса книги, написанные авторами Архангельска, в том числе и свои произведения.

«С помощью этой акции мы пополнили книжные фонды школ и библиотек, чтобы дети в Луганской и Донецкой народных республиках могли продолжать обучение. Юные жители Донбасса демонстрируют сейчас всему миру истинную силу духа, целеустремленность, готовность преодолевать трудности и испытания. Они хотят мирной жизни, играть как все дети, читать, воспитывать характер на подлинных примерах патриотизма и мужества. Книга в этом случае – лучший способ помочь в формировании настоящих духовных ценностей», – выразил свое мнение Алексей Белый.

Скоро 9 мая - День Победы! 3 года назад, к 75 - летию великого события Алексей Белый написал и издал для ветеранов и школьников книгу памяти «Архангельский Север: Архангельск и Молотовск в годы Великой Отечественной войны».

Автор показывает в этой книге все стороны жизни и деятельности архангелогородцев и жителей Молотовска (позднее – Северодвинска) в годы Великой Отечественной войны в свете опыта коллективной памяти. Материалы книги могут быть использованы в профессиональной деятельности для ведения уроков по общей и специальной истории, государства и права, занятий в краеведческом музее, пропагандистской деятельности, военно-патриотическом и духовном воспитании молодёжи. В данный момент ознакомиться с книгой могут все желающие в библиотеке им. Добролюбова.