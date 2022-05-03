Архангельский писатель Беднов поделился с жителями Донбасса самым сокровенным

Как мы сообщали ранее, в Архангельске северяне приносят в региональное отделение «Единой России» учебники и издания детской литературы, которые в дальнейшем будут переданы в библиотеки ДНР и ЛНР. Часть своих авторских книг в реготделение Партии принёс Анатолий Беднов.
Среди них – приключенческая книга «Туба Вете». Как рассказала автор, идею этой книги он вынашивал ещё с 13 лет, и совсем недавно она получила воплощение на бумаге. Произведение переносит читателей в таинственный мир каменного века, когда первые люди делили планету с мамонтами, а из-за растаявшего ледника образовалась «туба вете» (глубокая вода). Сюжет книги рассказывает о четырёх охотниках, которые отправились в путешествие по морю в поисках новых плодородных земель.
«Когда я узнал об акции «Книги Донбассу», то тут же откликнулся на призыв поделиться своими произведениями. Ведь в поселках Донбасса маленькие библиотеки зачастую представляют собой единственные очаги культуры, где люди прячутся от обстрелов и собираются, чтобы узнать последние новости или просто поговорить друг с другом. Сегодня очень важны книги именно на русском языке для детей, подростков и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок, насколько я знаю, очень ждут», – рассказал Анатолий Беднов.
Руководитель исполнительного комитета Архангельского реготделения «Единой России» Иван Воронцов поблагодарил писателя за предоставленные книги, и отметил, что подобные акции объединяют людей в желании помочь тем, кто в этом больше всего нуждается.