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Минкульт Архангельской области обзавелся новой сомнительной эмблемой

Изменения видны как на официальном сайте ведомства, так и в одноименных группах в социальных сетях.

Веселенького коняшку (см. ниже), стилизованного под северные мотивы, сменили безликие уголки на трагическом темно-синем фоне.

Наблюдатели отмечают, что новая эмблема графически похожа на фирменный знак ТИЦ Архангельской области (туристический информационный центр), который в цветном исполнении (см. ниже) у многих вызывал ассоциацию с организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Означает ли это, что туризм - наше всё?

 

03 апрель 16:16 | : Культура

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