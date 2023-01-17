Минкульт Архангельской области обзавелся новой сомнительной эмблемой

Изменения видны как на официальном сайте ведомства, так и в одноименных группах в социальных сетях.

Веселенького коняшку (см. ниже), стилизованного под северные мотивы, сменили безликие уголки на трагическом темно-синем фоне.

Наблюдатели отмечают, что новая эмблема графически похожа на фирменный знак ТИЦ Архангельской области (туристический информационный центр), который в цветном исполнении (см. ниже) у многих вызывал ассоциацию с организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Означает ли это, что туризм - наше всё?