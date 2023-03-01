К Дню работника культуры: зарплаты и вакансии

25 марта в России отмечается День работника культуры, когда поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники театров, музеев, библиотек, участники и руководители творческих коллективов, и другие специалисты. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, сколько готовы платить таким специалистам, а также составила подборку интересных вакансий для тех, кто хочет быть ближе к искусству.

С начала 2023 года в России было открыто более 2,3 тысяч вакансий от учреждений культуры и искусства. Больше всего таких предложений – в Москве (39%) и Санкт-Петербурге (17%). В целом работодатели СЗФО за последний месяц увеличили число вакансий в сфере искусства на 25%. Наиболее яркую потребность в таких работниках испытывают компании из Калининградской области (+51% новых вакансий в сфере искусства за последний месяц), Петербурга (+26%), Карелии (+25%) и Псковской области (+26%). В свою очередь сильнее всего интересуются работой в области культуры жители Ленобласти (+41% резюме от таких соискателей), Коми (+33%), Петербурга (+26%), Псковской области (+26%) и Мурманской области (+25%).

Интересно, что востребованы не только «творческие» специалисты – экскурсоводы и научные сотрудники музеев, библиотекари, актеры и режиссеры, но и технические и ИТ-специалисты, администраторы, юристы, маркетологи, HR-специалисты, бухгалтеры и руководители.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» hh.ru, средний диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях от учреждений культуры и искусства в России составляет 34 500 – 70 000 рублей. Музейные работники в среднем могут рассчитывать на 25 700 – 46 000 рублей, а библиотекари – на 28 000 – 48 000 рублей.

ТОП-10 самых интересных предложений для творческих личностей, Россия:

Начальник управления экскурсионной деятельностью, ВДНХ, Москва, от 142 223 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/71866564 Журналист пресс-службы, ВДНХ, Москва, 130 000 руб., https://hh.ru/vacancy/77217518 Заведующий отделом учета музейных предметов, Музей космонавтики, Москва, от 80 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78385115 Заведующий сектором «Лекторий», Музей Москвы, Москва, 80 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77873014 Режиссер праздников и шоу-программ, Москва, от 70 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78051299 Искусствовед/райтер в галерею, Москва, от 65 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78150152 Художник в кофейню-мастерскую, Москва, от 60 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77799749 Реставратор книг и документов, Санкт-Петербург, от 60 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78332836 Библиотекарь – администратор электронных ресурсов, Санкт-Петербург, от 43 194 до 51 194 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77826700 Художник-реставратор, Политехнический музей, Москва, 60 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77964016

ТОП-10 самых «дорогих» и интересных вакансий для тех, кто хочет быть ближе к искусству, Россия: