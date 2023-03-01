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К Дню работника культуры: зарплаты и вакансии

25 марта в России отмечается День работника культуры, когда поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники театров, музеев, библиотек, участники и руководители творческих коллективов, и другие специалисты. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, сколько готовы платить таким специалистам, а также составила подборку интересных вакансий для тех, кто хочет быть ближе к искусству.

 

С начала 2023 года в России было открыто более 2,3 тысяч вакансий от учреждений культуры и искусства. Больше всего таких предложений – в Москве (39%) и Санкт-Петербурге (17%). В целом работодатели СЗФО за последний месяц увеличили число вакансий в сфере искусства на 25%. Наиболее яркую потребность в таких работниках испытывают компании из Калининградской области (+51% новых вакансий в сфере искусства за последний месяц), Петербурга (+26%), Карелии (+25%) и Псковской области (+26%). В свою очередь сильнее всего интересуются работой в области культуры жители Ленобласти (+41% резюме от таких соискателей), Коми (+33%), Петербурга (+26%), Псковской области (+26%) и Мурманской области (+25%). 

 

Интересно, что востребованы не только «творческие» специалисты – экскурсоводы и научные сотрудники музеев, библиотекари, актеры и режиссеры, но и технические и ИТ-специалисты, администраторы, юристы, маркетологи, HR-специалисты, бухгалтеры и руководители. 

 

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» hh.ru, средний диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях от учреждений культуры и искусства в России составляет 34 500 – 70 000 рублей. Музейные работники в среднем могут рассчитывать на 25 700 – 46 000 рублей, а библиотекари – на 28 000 – 48 000 рублей. 

 

ТОП-10 самых интересных предложений для творческих личностей, Россия:

  1. Начальник управления экскурсионной деятельностью, ВДНХ, Москва, от 142 223 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/71866564
  2. Журналист пресс-службы, ВДНХ, Москва, 130 000 руб., https://hh.ru/vacancy/77217518
  3. Заведующий отделом учета музейных предметов, Музей космонавтики, Москва, от 80 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78385115
  4. Заведующий сектором «Лекторий», Музей Москвы, Москва, 80 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77873014
  5. Режиссер праздников и шоу-программ, Москва, от 70 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78051299
  6. Искусствовед/райтер в галерею, Москва, от 65 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78150152
  7. Художник в кофейню-мастерскую, Москва, от 60 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77799749
  8. Реставратор книг и документов, Санкт-Петербург, от 60 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78332836
  9. Библиотекарь – администратор электронных ресурсов, Санкт-Петербург, от 43 194 до 51 194 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77826700
  10. Художник-реставратор, Политехнический музей, Москва, 60 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77964016

ТОП-10 самых «дорогих» и интересных вакансий для тех, кто хочет быть ближе к искусству, Россия:

  1. Начальник управления технического надзора, ВДНХ, Москва, до 202 700 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77001251
  2. Интернет-маркетолог, Этнографический парк-музей, Москва, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77286657
  3. Консультант 1С, Третьяковская галерея, Москва, от 145 000 до 155 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77285829
  4. Главный бухгалтер, Концертный зал МОСКВА, Москва, от 130 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78103943
  5. Системный администратор, МХАТ им. Горького, Москва, от 120 000 до 140 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78444954
  6. Работник сцены/Монтировщик сцены, Москва, от 75 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77341671
  7. Главный администратор, Московский театр иллюзий, от 70 000 руб. на руки,  https://hh.ru/vacancy/77981319
  8. Светооператор, Михайловский театр, Санкт-Петербург, от 50 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77021266
  9. HR-generalist/HRG в детский театр, Санкт-Петербург, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77433013
  10. PR-менеджер, Правое Полушарие Интроверта, Санкт-Петербург, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78046830
25 март 10:39 | : Культура / Экономика

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