Церемония вручения наград 95-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby в ночь на понедельник по московскому времени.

Фильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Картина рассказывает об иммигрантке, владелице прачечной Эвелин, в жизни которой царит бардак. Во время визита в налоговую оказывается, что главная героиня может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине приходится противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Также картина удостоена наград за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Кроме того, обладателями "Оскаров" стали Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан как лучшие актриса и актер второго плана. Всего картина удостоена семи статуэток "Оскар".

Наблюдатели от нашей редакции вчера посмотрели этот фильм-победитель по ТНТ, и пришли к выводу – решающую роль в решении киноакадемиков сыграла повальная мода на Азию, буквально поразившая в последние годы американское общество. Вплоть до личных отношений с выходцами из этого региона мира.

Напомним, среди претендентов на награду в данной номинации были представлены "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина МакДона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера и "Женщины говорят" Сары Полли.

Лучшими актерами по версии "Оскара" стали Брендан Фрейзер за фильм "Кит" Даррена Аронофски и Мишель Йео за фильм "Все везде и сразу".

Лауреатом "Оскара" в номинации "Иностранный художественный фильм" стала картина "На западном фронте без перемен" (Германия). Фильм также стал обладателем наград за операторскую работу, оригинальный саундтрек и работу художника-постановщика.

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась картине "Говорят женщины" Сары Полли.

Лучшим документальным фильмом стал проект HBO "Навальный" (личность, признанная иноагентом на территории России) режиссера Дэниела Роэра.

"Пиноккио Гильермо Дель Торо" стал обладателем "Оскара" как лучший анимационный фильм.

(по материалам агентства «Интерфакс»)