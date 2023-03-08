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Найден поморский след в биографии Дмитрия Харатьяна

Есть такая популярная забава – искать поморский корни у известных людей. И вот новая находка… пусть невеликий, но корешочек.

Как рассказывают специалисты Котласской городской библиотеки, мама Дмитрия Харатьяна – Светлана Олеговна Тизенко, родилась в 1935 году в поселке Шипицыно. Об этом написала журналист Е. Тарасова в статье «Мама ближе всех – была и остается!», опубликованной в газете «Красногорские вести» за 24 ноября 2007 года.

В ней Светлана Олеговна рассказывает: «Меня, новорожденную, зарегистрировали в селе Шипицыно Архангельской области. Родители ехали в Котлас на строительство целлюлозно-бумажного комбината, и родилась я в дороге, когда мой отец переводился из одного места назначения на другое, он был инженером-строителем…».

Строить Котласский целлюлозно-бумажный комбинат под Котласом планировалось еще в 1920-е годы. В 1935 году в местечке Коряжма – в 30 километрах от Котласа – уже велись изыскательские работы. Проектированием объектов строительства, очевидно, и занимались инженер-строитель Олег Петрович Тизенко и чертежница Анастасия Георгиевна (в девичестве Грищук) – дед и бабушка известного артиста по линии матери.

(на фото: популярный артист с мамой-котлошанкой)

(по материалам издания «Коряжма 24»)

06 март 15:07 | : Культура

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