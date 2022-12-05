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Баталисты-живописцы из архангельских колоний рисуют Сталинградскую битву

Одно из крупнейших событий Великой Отечественной войны, ставшее переломным моментом в ней, вписано в историю героическим подвигом тех, кто 125 дней и ночей стоял на обороне города. В учреждениях регионального УФСИН к значимой дате был проведен конкурс сувениров.  

Отбывающие наказание создавали отдельные макеты,  диарамы и панно. Работы сделаны в разных техниках, это и резьба, и выжигание, использовали и  3D моделирование. Отметим, что большинство поделок выполнены из дерева.

По итогам конкурса членами жюри особо были отмечены сувениры, наиболее точно отражающие заявленную тему. Третье место заняла экспозиция «Сталинград во время войны», созданная в исправительной колонии №14 (г. Вельск), «серебро» присудили панно «Битва за Сталинград», изготовленному в исправительной колонии №5 (г. Коряжма). Лучшей была признана фигура скульптуры «Стоять насмерть», выполненная осужденными исправительной колонии №4 (г. Котлас).

 

 

02 февраль 09:48 | : Культура

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