Баталисты-живописцы из архангельских колоний рисуют Сталинградскую битву

Одно из крупнейших событий Великой Отечественной войны, ставшее переломным моментом в ней, вписано в историю героическим подвигом тех, кто 125 дней и ночей стоял на обороне города. В учреждениях регионального УФСИН к значимой дате был проведен конкурс сувениров.

Отбывающие наказание создавали отдельные макеты, диарамы и панно. Работы сделаны в разных техниках, это и резьба, и выжигание, использовали и 3D моделирование. Отметим, что большинство поделок выполнены из дерева.

По итогам конкурса членами жюри особо были отмечены сувениры, наиболее точно отражающие заявленную тему. Третье место заняла экспозиция «Сталинград во время войны», созданная в исправительной колонии №14 (г. Вельск), «серебро» присудили панно «Битва за Сталинград», изготовленному в исправительной колонии №5 (г. Коряжма). Лучшей была признана фигура скульптуры «Стоять насмерть», выполненная осужденными исправительной колонии №4 (г. Котлас).