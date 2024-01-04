Гуманитарная миссия из Архангельска прибыла в Мариуполь

Волонтеры побывали в Мариуполе. Два года назад здесь шли ожесточенные бои. Об этом и сейчас напоминают разрушенные здания. Но сегодня в городе – мирная жизнь, со своими радостями и своими проблемами.

Пенсионерки Екатерина Александровна и Людмила Герасимовна сидят на лавочке, ждут когда откроется почтовое отделение, чтобы получить пенсию. Жизнь налаживается, хотя и не сразу.

- Все у нас хорошо, только бы быстрее сделали, мой дом разгромили. Делают, но пока медленно. Обещали, до нового года сдать, а уже скоро другой новый год. С пенсиями все нормально, пересчитали, вот сидим ждем очередь, - рассказывает Екатерина Зайцева.

Ее подруга Людмила Петренко родилась в 1944 году, скоро отметит 80-летие.

- Настроение у людей хорошее. Радуемся за детей и внуков. Они сейчас спокойно учатся, гуляют, играют, - поделилась Людмила Герасимовна.

В Мариуполе работает общественный транспорт, на улицах достаточно многолюдно. Ремонтные и восстановительные работы ведутся во многих местах. Горожане постепенно забывают об ужасах войны.

- Наш дом пережил благополучно, в подвале. Прилетов не было, слава Богу. То, что не стреляют это самое главное, самое положительное. А так в принципе не голодные, войны нет, а остальное хотелось бы, конечно, получше, покомфортнее, - говорит жительница Мариуполя Маргарита Николаевна.

Чтобы жизнь в городе действительно становилась комфортнее, а главное – была безопасной, здесь несут службу бойцы Росгвардии. В том числе и из Архангельска. Для них были доставлены адресные посылки.

- Хочу передать большое спасибо Губернаторскому центру Архангельской области, очень приятно. Победа будет за нами! – сказал военнослужащий Росгвардии с позывным «Север».

Два автомобиля были подготовлены для отправки из Архангельска с участием Совета ветеранов Росгвардии. Председатель Совета полковник Дмитрий Дробачевский сам приехал в Запорожскую область, чтобы помочь в перегоне машин до места назначения.

- Каждый месяц направляем помощь ребятам, которые находятся в зоне СВО. Сейчас поступили две машины, мы их перегоним в место расположение наших коллег. Также доставлен гуманитарный груз, который передали в подразделение Росгвардии, - рассказал председатель Архангельского областного Совета ветеранов Росгвардии Дмитрий Дробочевский,

Мариуполь сейчас – это глубокий тыл. Но от крепости тыла во многом зависит победа на фронте. В городе активно строится жилье, объекты социальной сферы, готовятся к открытию новые дороги, пешеходные переходы. Мариуполь вернулся в Россию – навсегда!



