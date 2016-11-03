27 января - день памяти святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Святая равноапостольная Нина была родственницей патриарха Иерусалимского, а с другой стороны — племянницей великомученика Георгия Победоносца.
С ранних лет она воспылала любовию ко Христу и Его Церкви. Узнав, что на севере от Палестины, в которой она проживала, имеются народы, еще не познавшие истинной веры, поклоняющиеся ложным богам, она очень скорбела, что те народы не знают Христа. Когда однажды она молилась в Иерусалимском храме, чтобы Господь это устроил: ей явилась Божия Матерь и дала ей крест из виноградной лозы и свиток с изречениями из Священного Писания, благословив ее идти на проповедь.
Обвив святой крест прядью своих волос, с этим драгоценным даром Богоматери она пошла на север. Проходя через Армению, она остановилась на некоторое время в монастыре, возглавлявшемся игуменьей Гаянией, какое-то время она прожила там, а затем пошла дальше к Грузии. Вскоре после ухода ее из монастыря все монахини, числом более тридцати, были преданы мученической смерти, а Нина была сохранена Провидением Божиим для будущей проповеди. Придя в Грузию, она сначала жила отшельницей, никем не замечаемой. Когда однажды совершалось празднество в честь одного языческого божества, она, глубоко скорбя об ослеплении народа, горячо молилась Богу, и вдруг внезапная буря с грозой сокрушила идола, который вдребезги разбился. Народ, приписывая то неизвестной пришелице, готов был убить ее, но она сохранена была десницей Божией.
Продолжая жить у одной вдовы, она своими молитвами исцелила нескольких больных, и весть о том пронеслась по окрестностям. В то время заболела царица, и Нина также исцелила ее. Многие иверийцы уверовали во Христа и приходили ко святому крещению. Крестилась и сама царица. Еще прежде, находясь в Иерусалиме, св. Нина слышала, что, по Преданию, хитон Христов, сотканный Божией Матерью и доставшийся по жребию одному из воинов во время распятия Христова, был им перенесен в Грузию. Находясь здесь, св. Нина хотела найти его и узнала, что он погребен был с сестрой сего воина, но где и в каком месте — к тому времени уже забыли. В то время в одном месте рос большой кедр, от которого исходило сияние. Нина подумала, что, вероятно, под тем кедром находится хитон Господень, и после усердной молитвы действительно обрела его под тем кедром.
Чудеса и исцеления, совершавшиеся от него, еще более укрепили проповедь св. Нины. Нина обходила разные области Иверии, куда прибыли православные, посланные из Греции, священники и архиереи. И святой Нине было дано увидеть Иверскую страну, просвещенную светом Христовым. В течение последующих веков Грузия, подвергавшаяся нападениям враждебных христианству народов, сохранила в чистоте Православие и до сего дня глубоко чтит св. Нину как свою просветительницу.
Так юная, слабая телом, но сильная духом Нина совершила великое дело, просветив верою во Христа не знавший Христа народ. Пришла она туда, ничего не имея, кроме креста и свитка, данных ей Божией Матерью, и одежды, которая была на ней. Все то совершила она силою своей веры, и молитвою непрестанною, и неустанными трудами с помощью Христа, знавшего ее любовь к Нему и чистоту ее сердца. Не обладая учеными знаниями и никакими сокровищами, она спасла от мрака заблуждения и привела к Свету Истины целый народ.
Это назидательный пример для христиан всех поколений того, что может сделать сильная вера и ревность к ней. Справедливо посему создано братство в честь ее имени. И ныне имеется много не знающих Христа и не живущих по Его учению. Как нужна нам хоть часть того усердия к молитве, которое имела св. Нина.
Святитель Иоанн (Максимович)
Источник: http://www.pravoslavie.ru/51202.html