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В Архангельске пройдет медицинский форум в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница»

Областная научно-практическая конференция по уходу за новорожденными «Преждевременные роды — трудная жизненная ситуация для матери и ребенка» состоится с 25 по 26 января в Архангельске. По традиции ее символом станет икона Божией Матери «Млекопитательница». На форуме выступят ведущие специалисты региона, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Конференция будет состоять из двух частей: лекции и мастер-классы. Один из мастер-классов  посвятят ценности человеческой жизни. Помощник руководителя  по социальному служению Архангельской епархии протоиерей Владимир Новиков прочтет доклад «Человек и семья». Психолог по доабортному консультированию Екатерина Бондарь расскажет о том, как на разных этапах развития общества люди относились к сохранению жизни ребенка. Татьяна Рихтер расскажет о проекте Сестричества милосердия во имя святой царственной мученицы Александры Феодоровны «Центр гуманитарной помощи для матери и ребенка «Лепта».   

Организуют конференцию министерство здравоохранения Архангельской области, Северный государственный медицинский университет, Архангельская епархия, Объединение медицинских работников области при поддержке регионального отделения Всемирного русского народного собора.

Образ Божией Матери «Млекопитательница» — единственная православная икона, изображающая Богородицу, кормящей Божественного Младенца. Он хранился недалеко от Иерусалима в монастыре, основанном Саввой Освященным.

Обретение первой российской (Крестогорской) «Млекопитательницы» относится к 1650 году. Ее обнаружили на высоком дереве в урочище Крестогорск в 20 верстах от Минска. На месте ее явления построили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором ее и поместили над царскими вратами. Чтобы верующие могли к ней приложиться, был устроен особый механизм для спуска иконы вниз.

К образу Божией Матери «Млекопитательница» обычно обращаются за помощью кормящие матери. Считается, что по молитвам перед ней Господь дарует защиту матерям и детям.

20 январь 18:42 | : Верую

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