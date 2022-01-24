В Онеге пьяный водитель угрожал расправой над сотрудниками ГИБДД

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 31-летнего жителя Онежского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 23 марта 2022 года вечером сотрудники ГИБДД ОМВД России по Онежскому району остановили автомобиль, которым управлял обвиняемый с признаками алкогольного опьянения. В процессе правового разбирательства обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГИБДД, публично их оскорбил и высказал в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что после освобождения из мест лишения свободы встал на путь исправления, работал водителем, поэтому очень расстроился, когда его в состоянии опьянения остановили сотрудники ГИБДД. Понимая, что его лишат права управления транспортным средством, не сдержал свои эмоции. На следующий день после произошедшего принес свои извинения представителям власти, искренне сожалеет о случившемся.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.